Transferts : Monaco tient la corde pour Ghezzal et rêve d'Alexis Sanchez !

En quête de renforts offensifs, l'AS Monaco discute avec l'ailier Rachid Ghezzal, libre depuis son départ de l'Olympique Lyonnais et bien parti pour rejoindre la Principauté. L'ASM envisagerait aussi de proposer 50 millions d'euros pour Alexis Sanchez (Arsenal).

Ghezzal se rapproche du Rocher.

Le mercato réserve encore des rebondissements du côté de l'AS Monaco ! Alors que Benjamin Mendy, Tiémoué Bakayoko et Bernardo Silva ont déjà quitté le navire, et tandis que l'attaquant Kylian Mbappé aimerait suivre, le club princier n'a pas dit son dernier mot.

En effet, trois à quatre joueurs sont encore attendus sur le Rocher d'ici au 31 août. Et dans la foulée du recrutement d'Adama Diakhaby, arrivé de Rennes pour 10 millions d'euros, les postes offensifs vont faire l'objet d'une attention toute particulière.

Rendez-vous décisif avec Ghezzal

La venue d'un nouveau renfort dans ce secteur s'annonce même bien engagée puisque l'ailier Rachid Ghezzal (25 ans) se rapproche du champion de France ! Pas parvenu à s'entendre sur une prolongation avec son club formateur de l'Olympique Lyonnais, l'international algérien est libre de tout contrat.

Des discussions entre le Fennec et l'ASM ont eu lieu en fin de saison dernière et celles-ci ont récemment repris d'après L'Equipe qui annonce une rencontre à venir entre les deux parties pour avancer sur les contours d'un futur contrat ! Après des touches infructueuses avec le Milan AC, et malgré l'intérêt de Nice, Southampton ou encore Stoke City, le natif de Décines-Charpieu dispose de bonnes chances de rebondir en Principauté où l'attendraient un salaire d'environ 180 000 euros par mois et une prime à la signature de 3 millions d'euros ! Capable d'évoluer aussi bien sur l'aile gauche que droite, où une place reste à prendre, Ghezzal représenterait un joli coup même s'il sort d'une saison décevante.

Sanchez, rêve inaccessible ?

Mais les ambitions de l'équipe dirigée par Leonardo Jardim ne s'arrêtent pas là. En effet, d'après le tabloïd The Sun, Monaco aurait dans l'idée de tenter sa chance pour l'attaquant Alexis Sanchez (28 ans) en proposant 50 millions d'euros à Arsenal ! Le champion de France compterait notamment profiter de l'intérêt des Gunners pour Lemar pour frapper ce grand coup. Avec le trésor de guerre amassé cet été, l'ASM a largement les moyens de mettre sur la table une somme de ce montant. Grâce à sa polyvalence, l'ancien Barcelonais pourrait en plus remplacer aussi bien Lemar, en cas de départ, comme milieu offensif gauche que Mbappé au poste d'attaquant.

Mais cette hypothèse signifierait que Monaco est prêt à céder l'ancien Caennais, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, du moins officiellement. Puis il faudrait encore convaincre Arsenal et le Chiliien. Or, le coach de la formation londonienne, Arsène Wenger, vient justement de répéter que le Sud-Américain n'est pas à vendre, même s'il risque de partir libre dans un an (voir ici). Et puis visiblement, le Gunner ne jure que par Manchester City… Mais Monaco n'a rien à perdre en tentant sa chance !

D'après vous, Ghezzal constituerait-il une bonne pioche pour Monaco ? Croyez-vous que l'ASM a une chance pour Alexis Sanchez ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…