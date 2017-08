PSG : son choix, ses ambitions, Nasser dans une forme olympique... Retrouvez les meilleurs moments de la présentation de Neymar

Recruté pour 222 millions d'euros au FC Barcelone, Neymar a été présenté par le Paris Saint-Germain ce vendredi, au Parc des Princes. Retrouvez les meilleurs moments de la conférence de presse du Brésilien, accompagné par un Nasser Al-Khelaïfi très inspiré.

Neymar avec le maillot du PSG.

Ca y est, Neymar à Paris ! Arrivé ce vendredi matin dans la capitale française, la superstar brésilienne a été officiellement présentée en début d'après-midi au Parc des Princes.

Retrouvez les meilleurs moments de la conférence de presse de l'Auriverde, devenu le joueur le plus cher de l'histoire suite à son transfert de 222 millions d'euros, épaulé par un Nasser Al-Khelaïfi dans la forme de sa vie.

Sa joie de rejoindre le PSG

«Je suis très heureux de relever un nouveau défi, ici à Paris, dans un grand club, une ville merveilleuse. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai sur le coeur. J'ai hâte de commencer à jouer avec mes coéquipiers et gagner des titres.»

«Mon coeur m'a dit qu'il était le moment de signer et je l'ai fait, j'ai écouté mon coeur.»

«J'ai hâte de connaître cette belle ville et elle n'a pas besoin de Neymar pour être la plus belle. Paris est déjà la plus belle des villes.»

Quitter le Barça, un crève-coeur

«C'était une décision des plus difficiles que j'ai pu prendre dans ma vie car j'étais bien intégré à Barcelone autant dans le club que dans la ville, c'était un moment compliqué, beaucoup de questions. Je laisse beaucoup d'amis au Barça mais c'est le football, tout va très vite. Je n'oublierais jamais le FC Barcelone et les joueurs qui m'ont bien accueilli dès le début.»

«Beaucoup au Barca m'ont demandé ce que je voulais faire, de communiquer. Mais c'était très difficile. On me demandait quelque chose d'impossible. Mais quand j'ai été 100% sûr, ça allait mieux. Mais le processus de décision fut très difficile.»

Être LA star, l'argent comme motivation ? Non !

«Non, ça n'a pas joué dans ma décision. Mon désir de venir est seulement lié à la recherche d'un nouveau défi. Ce n'est pas parce que je ne me sentais pas bien à Barcelone, ou parce que je n'étais pas la star.»

«Ceux qui pensent que je suis ici pour l'argent ne connaissent pas ma vie, ce n'est pas ma première motivation. Moi je pense à mon bonheur et celui de ma famille.»

Jouer, jouer et jouer... vite !

«J'ai vu le terrain, j'ai déjà envie d'enfiler mon maillot et de jouer. Je vais discuter avec les dirigeants pour savoir quand je vais jouer, j'attends qu'une chose jouer, c'est ce que j'aime faire. Je n'ai pas encore parlé avec Unai Emery. Je ne sais pas à quel poste je jouerais et cela m'est égal, tant que je joue je suis heureux.»

«Je suis prêt à jouer dès demain contre Amiens.»

Et le tweet de Piqué, dans tout ça ?

«Le tweet de Piqué ? C'était de la rigolade, il a voulu plaisanter. Je lui avais demandé de ne pas le faire car je n'avais pas encore pris de décision.»

Valdo, Rai, Ronaldinho... et maintenant Neymar ?

«Je suis très heureux de faire partie des nombreux Brésiliens qui ont joué ici, c'est un honneur, je veux écrire l'histoire comme d'autres Brésiliens l'ont déjà fait dans le passé.»

Son prix ? Neymar n'a pas de pression !

«Être le joueur le plus cher, est-ce un poids pour moi ? Non, le même qu'hier, je pèse toujours 69 kilos (rires).»

Al-Khelaïfi, des étoiles dans les yeux !

«Pour moi, Neymar est le meilleur joueur du monde ! C'est une idole dans le monde entier, pour ceux qui aiment le foot et le sport.»

«Si on aura d'autres transferts qui arrivent ? Profitez déjà de Neymar, on a déjà le meilleur joueur du monde ici. Profitez de lui !»

Nasser en mode bulldozer

«Il est là pour le projet, le nouveau défi, s'il aimait autant l'argent il serait en Chine ou dans un pays de ce genre.»

«Par rapport au transfert, oui, c'est peut-être cher, mais dans deux ans, il ne serait peut-être finalement pas si cher. On va gagner tellement d'argent que ce qu'on a dépensé. On veut associer la marque Neymar avec la marque PSG ensemble.»

«Concernant le fair-play financier, on a été très transparent et on le sera jusqu'au bout. Je n'ai pas de problème par rapport à ça.»

Et la clause, qui l'a payé ?

«Le club a payé la clause de Neymar au FC Barcelone, ce n'est pas lui qui a payé sa clause.»

Neymar tout sourire à la fin de sa présentation

La folie des journalistes ahah. Putin il est beau ce moment non ? #PSG #Neymar pic.twitter.com/jJ9YxdW6MH — Ambre Godillon Jr (@AmbreGodillon) 4 août 2017

Neymar fait ses premiers pas devant les fans ! (1ere partie)

AFFICHER CETTE VIDEO SUR VOTRE SITE X



Taille de la video : 320x180 480x270 560x315 x px





Code HTML d'intégration a copier dans votre page :



Après avoir sélectionné la taille souhaitée, copiez-collez dans votre page le code HTML ci-dessus

Neymar fait ses premiers pas devant les fans ! (2eme partie)

AFFICHER CETTE VIDEO SUR VOTRE SITE X



Taille de la video : 320x180 480x270 560x315 x px





Code HTML d'intégration a copier dans votre page :



Après avoir sélectionné la taille souhaitée, copiez-collez dans votre page le code HTML ci-dessus

Qu'avez vous pensé de la présentation de Neymar ? Réagissez dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...