Transfert : le PSG boucle le transfert du siècle, Neymar est Parisien ! (officiel)

Cible prioritaire du Paris Sain-Germain, Neymar a officiellement rejoint le club de la capitale ce jeudi soir. Le Brésilien a signé un contrat de cinq années en faveur du vice-champion de France, qui a déboursé 222 millions d'euros pour l'arracher au FC Barcelone.

Neymar est un joueur du PSG.

Le Paris Saint-Germain en a rêvé. Il l'a fait. Soucieux de recruter une superstar planétaire, le club de la capitale a réussi à réaliser l'improbable en s'offrant les services de Neymar (25 ans) !

Neymar est enfin Parisien

Après plusieurs jours de tractations, le sextuple champion de France a officialisé ce jeudi soir le recrutement du Brésilien, considéré comme un des meilleurs joueurs du monde et potentiel Ballon d'Or. Pour réussir à réaliser le «transfert du siècle» , les dirigeants parisiens ont été contraints de réaliser une folie en levant la clause libératoire de Neymar, fixée à 222 millions d'euros par le FC Barcelone.

Convaincu par le nouveau directeur sportif du PSG, Antero Henrique, qui a fait appel à ses contacts les plus influents, parmi lesquels le célèbre agent de joueurs Pini Zahavi, le capitaine de la Seleçao a signé un bail de cinq années en faveur du PSG, assorti d'un salaire annuel de 30 millions d'euros net.

La joie d'Al-Khelaïfi

Le président de l'institution francilienne, Nasser Al-Khelaïfi, n'a pas manqué d'afficher sa satisfaction après l'annonce officielle de l'arrivée de Neymar. «C'est avec une immense joie et beaucoup de fierté que nous accueillons Neymar Jr au sein du Paris Saint-Germain. Neymar Jr est aujourd'hui l'un des tout meilleurs du football mondial. Sa culture profonde de la victoire, sa grande force de caractère et son sens du leadership font de lui un très grand joueur» , a indiqué le dirigeant qatari.

«Il va nous apporter une énergie très positive. En six ans, nous avons construit un projet ambitieux qui nous a déjà conduits au plus haut niveau du football national et européen. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Neymar Jr, j'ai la conviction que nous allons nous rapprocher, avec le soutien fidèle et fervent de nos fans, de la réalisation de nos plus grands rêves.» Avec Neymar, le PSG change définitivement de dimension !

Neymar signe au PSG pour 5 ans

