Le cauchemar des Girondins...- Débrief et NOTES des joueurs (Videoton 1-0 Bordeaux)

Battu par Videoton (1-0) ce jeudi, Bordeaux est éliminé dès le troisième tour préliminaire de l'Europa League malgré sa victoire à l'aller (2-1). Une énorme déception pour les Girondins, privés de Coupe d'Europe cette saison.

Les Girondins sont éliminés de l'Europa League.

Après la victoire au match aller (2-1), Bordeaux avait déjà du mal à savourer son succès face à Videoton. Et pour cause, avec toutes les occasions manquées et le but encaissé à domicile, les Girondins savaient qu'ils pourraient le payer cher en Hongrie. Confirmation ce jeudi soir puisque le club français s'est incliné (1-0).

Une entame ratée côté bordelais

Un résultat que l'on sentait venir lorsque les Marine et Blanc réalisaient une entame catastrophique ! Tranchants dès le coup d'envoi, et beaucoup plus dangereux qu'à l'aller, les Hongrois passaient tout près de l'ouverture du score sur une frappe de Scepovic, à côté. Dans la foulée, l'attaquant serbe obligeait Costil à se détendre. Et sur le corner qui suivait, la tête de Fiola, juste à côté, donnait des sueurs froides aux Bordelais !

Heureusement, les Girondins rééquilibraient la partie après ces 5 premières minutes incompréhensibles. Mais hormis des tentatives timides de Malcom et Kamano, les hommes de Gourvennec n'étaient pas vraiment dangereux. Peu inspiré dans le jeu, Bordeaux devait attendre la fin de première période pour se procurer une grosse occasion, mais la tête de Laborde était trop croisée.

Le pire scénario !

Résultat, la punition arrivait à la dernière seconde du premier acte... Le but de la tête de Stopira pour Videoton (1-0, 45e+4) ! Un coup sur la tête des Girondins, immédiatement réduits à 10 au retour des vestiaires après l'expulsion de Sabaly (46e) ! Sonnée, la formation de L1 aurait même pu encaisser un deuxième but si Costil n'avait pas gagné son duel face à Henty.

Pas de quoi décourager Bordeaux, qui poussait et provoquait l'expulsion de Varga (69e) ! Le début d'un autre match ! Malheureusement, la pression des Aquitains ne donnait rien, si l'on excepte le coup franc de Touré sortie par le gardien Kovacsik. Le FCGB perd 1-0 et dit adieu à l'Europa League...

La note du match : 4/10

En manque d'inspiration, les Girondins n'ont jamais proposé de spectacle dans cette partie. De l'autre côté, les Hongrois ont surtout joué avec leur motivation, quitte à commettre des fautes qui ont haché le jeu pendant toute la partie.

Les buts :

- Sur un corner de Suljic au deuxième poteau, Stopira place sa tête dans la lucarne opposée et lobe Sabaly (1-0, 45e+4).

Les NOTES des joueurs

Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur.

L'homme du match : Ezekiel Henty (6,5/10)

Absent au match aller, l'attaquant nigérian de Videoton a martyrisé la défense bordelaise ! Sa puissance et sa percussion ont causé de gros dégâts. Même s'il a peu à peu disparu du match, son équipe reculant de plus en plus, il a été le joueur le plus dangereux côté hongrois.

BORDEAUX :

Benoît Costil (6,5) : seul Bordelais à son niveau, le gardien arrivé cet été a limité la casse. L'ancien Rennais a réalisé de bonnes sorties, en plus de son duel remporté face à Henty.

Milan Gajic (4,5) : titularisé au poste de latéral gauche, le droitier a fait ce qu'il a pu. Prudent sur le plan défensif, il n'a que rarement dédoublé pour apporter le surnombre, probablement à cause de son pied gauche...

Igor Lewczuk (3) : un match à oublier pour le Polonais, et très vite ! Dominé dans les duels au sol et de la tête, le défenseur central était à la rue. Il peut s'estimer heureux de finir le match avec un seul carton jaune.

Youssouf Sabaly (2) : en retard sur de nombreux duels, le latéral droit s'est senti obligé de commettre des fautes, dont une stupide au retour des vestiaires qui a entraîné son deuxième carton jaune et donc son expulsion.

Younousse Sankhare (4) : double buteur au match aller, le milieu relayeur a été décevant. Imprécis dans ses passes, il a failli provoquer l'ouverture du score de Videoton en début de rencontre. Moins de duels gagnés, moins de mobilité… Bref, il n'était pas dedans.

Jérémy Toulalan (4,5) : sauveur en première période, le défenseur central a fini par se mettre au niveau de ses coéquipiers après la pause. D'habitude irréprochable, il a commis des erreurs qui auraient pu coûter très cher.

Jaroslav Plasil (4) : aligné en sentinelle, l'ancien Monégasque a parfois semblé perdu. Trop agressif, il a commis beaucoup trop de fautes. Remplacé à la 78e par Thomas Touré (non noté), auteur d'un coup franc dangereux.

Valentin Vada (3,5) : remplaçant au match aller, l'Argentin n'a pas profité de cette titularisation pour marquer des points. Malgré son enthousiasme, il a raté des passes faciles qui ont coupé l'élan des siens. Remplacé à la pause par Alexandre Mendy (6), dont la puissance a énormément apporté aux Girondins en fin de match. L'attaquant est aussi à l'origine de l'expulsion de Varga.

Malcom (5,5) : rarement servi dans de bonnes situations, l'ailier brésilien n'a pas été en mesure de faire la différence. Il faut dire qu'il a rapidement été privé de son binôme Sabaly. A noter qu'il a tenté de prendre le jeu à son compte en deuxième période, sans succès.

François Kamano (4,5) : peu aidé par Gajic, l'ancien Bastiais était souvent condamné à passer tout seul. Mais malgré quelques accélérations trop rares, il n'a pas suffisamment pesé devant.

Gaëtan Laborde (4) : toujours aussi généreux dans ses appels et son pressing, l'attaquant bordelais n'a pas réussi à trouver la faille. Et ce malgré une énorme occasion de la tête en première période. Remplacé après l'expulsion de Sabaly à la 49e par Diego Contento (4), dont les centres ont manqué de précision.

