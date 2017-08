Real : pour attirer Mbappé, Zidane veut démanteler la BBC !

Lassé d'attendre une proposition de prolongation, Kylian Mbappé désire quitter Monaco. Une opportunité sur laquelle veut se jeter le Real Madrid, qui a fait du Français sa priorité. Mais pour arriver à ses fins, la Maison Blanche, sur ordre de Zinedine Zidane, va devoir se séparer d'un membre de la BBC, en l'occurrence Gareth Bale.

Bale pourrait quitter le Real Madrid en cas d'arrivée de Mbappé.

Alors que le Paris Saint-Germain a réussi à mettre la main sur Neymar, qui a officiellement quitté le FC Barcelone ce jeudi, une autre de ses cibles fait l'actualité ces dernières heures : Kylian Mbappé (18 ans).

Révélation de la première partie de l'année 2017, le jeune attaquant de Monaco, lassé d'attendre une proposition de prolongation de ses dirigeants, souhaite quitter le champion de France. Une opportunité sur laquelle va se jeter le Real Madrid.

Mbappé en approche, Bale poussé dehors ?

Car le double vainqueur en titre de la Ligue des Champions espère réaliser un énorme coup sur le marché des transferts cet été, et a fait du Français sa cible prioritaire. Les dernières indiscrétions annoncent même un accord très proche entre les deux clubs, à hauteur de 160 millions d'euros plus 25 millions d'euros de bonus, afin de boucler le transfert de Mbappé. Mais cette arrivée pourrait faire une victime, et non des moindres, du côté de la capitale espagnole.

Selon les informations de Marca, Zinedine Zidane, qui a donné son feu vert pour enrôler l'international tricolore, a indiqué à son président, Florentino Pérez, qu'un des trois membres de la BBC devait faire ses bagages pour laisser de la place à Mbappé. Sans surprise, c'est Gareth Bale (28 ans) qui pourrait être prié de voir ailleurs, le Gallois ayant perdu beaucoup de crédit ces derniers mois en raison de ses blessures récurrentes.

Le Real va devoir se presser

Si le Britannique n'a jamais caché sa volonté de remonter la pente avec la Maison Blanche, l'éventuelle venue de la pépite monégasque pourrait précipiter sa fin, quatre années après son arrivée en provenance de Tottenham. A un peu moins d'un mois de la fin du mercato estival, les Merengue vont toutefois devoir régler ce dossier très rapidement car la concurrence rôde, le FC Barcelone, Manchester City et même le PSG, qui n'a pas renoncé à l'idée d'associer Mbappé à Neymar, mettant la pression.

Bale, de son côté, va probablement devoir se préparer à un départ pas forcément prévu ces derniers mois. Une situation qui pourrait profiter à Manchester United, dont le rêve de recruter l'ancien Spur pourrait se réaliser si Mbappé venait à rallier Madrid. Ce mois d'août s'annonce palpitant !

