Transfert : un détour express par l'entraînement et le Barça confirme le départ imminent de Neymar ! Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 02/08/2017 à 11h21 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Rentré de son déplacement en Asie, l'ailier Neymar a seulement effectué un détour express par le centre d'entraînement du FC Barcelone ce mercredi. Le Brésilien a fait ses adieux à ses coéquipiers avant de repartir et le club catalan a confirmé son départ imminent. Le Paris Saint-Germain touche au but ! Neymar fonce vers le PSG ! Attendu en fin de semaine par le Paris Saint-Germain, Neymar pourrait bien rejoindre la capitale plus tôt que prévu ! En effet, le FC Barcelone vient d'annoncer le départ imminent de l'ailier de 25 ans ce mercredi ! De retour de son opération marketing en Asie, le Brésilien a comme attendu regagné le centre d'entraînement des Blaugrana un peu après 9h. Sauf que le Catalan a passé moins d'une demi-heure sur place sans s'entraîner avec ses coéquipiers, avant de quitter les lieux. Rapidement, les premières rumeurs ont enflé dans la presse catalane : le Sud-Américain aurait annoncé son départ à ses partenaires ! Le Barça autorise Neymar à s'en aller ! Encore des spéculations ? Cette fois, pas du tout, car le club catalan a pour la première fois confirmé que l'ancien prodige de Santos se trouve en instance de départ ! «Neymar ne s'est pas entraîné avec la permission du staff technique», a d'abord informé le vice-champion d'Espagne sur Twitter. Interrogé par l'AFP, un porte-parole du club a ensuite lâché une bombe ! «Le joueur est venu s'entraîner comme prévu et a communiqué à ses coéquipiers qu'il s'en allait. L'entraîneur lui a donné l'autorisation de ne pas s'entraîner et d'aller s'occuper de son avenir», a affirmé le dirigeant. Autrement dit, on peut penser que l'Auriverde va rapidement s'envoler pour Paris pour finaliser son contrat. Son agent historique, Wagner Ribeiro, se trouve déjà sur place depuis ce matin. «Paris est merveilleuse, la Tour Eiffel, le vin, la gastronomie et le FOOTBALL», a d'ailleurs glissé le représentant sur Twitter. La menace de Tebas Bien sûr, il faut encore finaliser le contrat du 5e du dernier Ballon d'Or, notamment la question des primes à la signature, et le PSG n'est pas à l'abri d'un désaccord de dernière minute, mais les supporters franciliens peuvent plus que jamais croire en un dénouement favorable de ce feuilleton. D'ailleurs, d'après la radio RMC, le vainqueur des Jeux Olympiques 2016 est attendu dans la capitale française avant jeudi matin. L'Auriverde doit ensuite passer sa visite médicale ce jour-là et l'officialisation est attendue pour jeudi soir ou vendredi matin. L'idée étant ensuite de présenter la recrue en marge de la réception d'Amiens au Parc des Princes samedi (17h) dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1. Seule ombre au tableau : l'annonce du président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, qui a menacé dans les colonnes du journal As de bloquer l'activation de la clause libératoire de Neymar (222 millions d'euros). Alors qu'il a quasiment mis la main sur le Brésilien, on peut toutefois faire confiance au vice-champion de France pour trouver la parade à cet ultime obstacle ! Le Barça autorise Neymar à s'absenter Neymar ne s'est pas éternisé au centre d'entraînement Son agent historique, Wagner Ribeiro, est déjà à Paris Pour vous, est-ce que ce dossier est bouclé ? Que vous inspirent les derniers développements de ce feuilleton ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





