Transfert : prête à refuser l'argent du PSG, la Liga veut faire capoter l'opération Neymar !

Tout proche de boucler l'arrivée de Neymar, le Paris Saint-Germain va devoir composer avec un dernier obstacle : la Ligue espagnole a menacé d'empêcher l'activation de la clause libératoire de l'ailier du FC Barcelone (222 millions d'euros) !

Neymar prêt à quitter le FC Barcelone, son agent historique Wagner Ribeiro en route pour la capitale, les dirigeants catalans résignés... A priori tout est en place pour le «transfert du siècle» !

D'ailleurs, le Paris Saint-Germain espère lever la clause libératoire de l'ailier blaugrana (222 millions d'euros) d'ici la fin de la semaine et voir le Brésilien de 25 ans débarquer à Paris dès vendredi !

Fin de l'histoire ? Non, car ce mercredi, un nouvel épisode vient s'ajouter au feuilleton de l'été ! Après avoir déjà menacé de porter plainte si le PSG va au bout de sa démarche, le président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, se dit maintenant prêt à bloquer le transfert ! Il faut rappeler qu'en cas d'activation d'une clause, l'argent est effectivement à verser à la Liga et non pas directement au club concerné.

«Si le PSG arrive avec l'argent de la clause, nous ne l'accepterons pas», a lancé le dirigeant, interviewé dans les colonnes du quotidien AS. «Non, nous n'accepterons pas l'argent d'un club comme le PSG, qui ne fait pas partie de la Liga mais veut y exercer un droit, d'autant plus que ce club enfreint des règles et des lois. A savoir les règles de l'UEFA et le fair-play financier et les lois de l'Union Européenne et de la concurrence en Suisse. Ce serait une contradiction d'accepter le paiement.»

Bien sûr, il pourrait y avoir une bonne part de bluff dans ces propos. En tout cas, si la Liga venait à refuser l'activation de la clause de Neymar, c'est l'instance qui risque de se trouver en porte-à-faux avec la législation ! Le PSG pourrait alors lui aussi s'orienter vers des recours, mais ces contretemps risqueraient de retarder l'arrivée du Sud-Américain. De son côté, Tebas multiplie les menaces et réitère son intention de porter plainte.

«La plainte est prête et sera présentée à l'UEFA, l'Union Européenne et à la Cour de Suisse, qui sont les tribunaux compétents», a ainsi ajouté l'Espagnol, parti en guerre contre le PSG, un «club-Etat (…) dopé financièrement» selon lui. Mais après avoir réussi à convaincre Neymar et mis au point un montage financier complexe pour s'offrir le 5e du dernier Ballon d'Or, on peut compter sur la détermination des dirigeants franciliens pour surmonter cet ultime obstacle !

