Journal des Transferts : Griezmann pour oublier Neymar, toujours plus proche du PSG, Nice se renseigne sur Nasri...

Griezmann pour oublier Neymar, toujours plus proche du PSG, Nice se renseigne sur Nasri, direction l'Espagne pour Boudebouz, Ben Arfa est têtu, Paris a un milieu belge dans le viseur… Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24h. Griezmann serait la priorité du Barça pour remplacer Neymar. Le mercato battant son plein, les clubs s'activent pour peaufiner leur effectif en vue de la saison prochaine. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – Griezmann pour oublier Neymar... Si on parle beaucoup du Brésilien de Liverpool Philippe Coutinho, le FC Barcelone aurait un autre nom en tête pour remplacer Neymar, qui se rapproche du Paris Saint-Germain. Le club catalan pourrait débourser 200 millions d'euros pour arracher Antoine Griezmann (26 ans) à l'Atletico Madrid ! A en croire le quotidien catalan Sport, le Français constituerait bel et bien la priorité du Barça pour prendre la place de Neymar au sein du trio offensif qu'il formait avec Lionel Messi et Luis Suarez. Paulo Dybala (Juventus Turin), Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund), voire Angel Di Maria (PSG), ne seraient que des options secondaires. Comme Neymar, l'international tricolore dispose lui aussi d'une clause libératoire : 200 millions d'euros. Si le Barça met cette somme sur la table, l'Atletico n'aura d'autre choix que de laisser filer sa star. Les Blaugrana le savent. Pour le journal Sport, Griezmann présente l'avantage, contrairement aux autres noms évoqués, d'être à la fois déjà un joueur confirmé au plus haut niveau et de connaître parfaitement la Liga. 2 – ... toujours plus proche du PSG L'arrivée de Neymar (25 ans) au Paris Saint-Germain semble en très bonne voie. D'après L'Equipe, le Brésilien devrait être Parisien en fin de semaine. Un temps annoncée pour ce mardi à Doha, la visite médicale de l'attaquant du FC Barcelone devrait finalement se faire à Paris dans quelques jours. Une information confirmée par Alphonse Areola ! «On espère vraiment, ça serait génial ! Ce que je sais du dossier ? C'est assez secret, mais je sais juste qu'il doit passer sa visite médicale, donc...» , a ainsi confié le gardien parisien au site Parisfans. L'international auriverde doit repasser par Barcelone après sa tournée promotionnelle en Chine avant de rejoindre la capitale française en fin de semaine, passer sa visite médicale, signer son contrat et être présenté au public. Encore un peu de patience donc pour les supporters parisiens... 3 – Nice se renseigne sur Nasri En quête d'un milieu offensif, Nice a activé la piste menant à Wesley Sneijder, libre depuis la résiliation de son contrat avec Galatasaray. Mais les Aiglons, qui tiendraient le bon bout avec le Néerlandais, travaillent sur d'autres dossiers, dont celui de Samir Nasri (30 ans). Selon le Parisien, le récent 3e de Ligue 1 penserait à attirer le Français, indésirable à Manchester City, sous la forme d'un prêt. Alors que les Citizens préfèrent plutôt un transfert sec pour 10 millions d'euros, les prétendants ne se bousculent pas pour l'ex-international tricolore. Le Gym, s'il insiste dans ce dossier, devra surtout trouver une solution concernant le salaire du joueur, qui émarge à près de 200.000 euros par semaine. Un montant très élevé pour les finances azuréennes. 4 – Direction l'Espagne pour Boudebouz Alors que son entraîneur Michel Der Zakarian avait bon espoir de le garder, Ryad Boudebouz (27 ans) devrait bien quitter Montpellier à l'occasion de ce mercato estival. Le meneur de jeu du MHSC, qui dispose d'un bon de sortie, s'est considérablement rapproché du Betis Séville ces dernières heures. L'Algérien pourrait rapidement s'engager en faveur du 15e de la Liga 2016-17 contre un chèque de 8,5 millions d'euros. Si un montant de 15 millions avait d'abord été évoqué, le club héraultais, qui a besoin de remplir ses caisses, a sensiblement revu ses exigences à la baisse. Le Betis devrait donc en profiter. 5 – Ben Arfa est têtu Alors que le Paris Saint-Germain comptait l'envoyer en Turquie, où plusieurs formations (Besiktas et Fenerbahçe notamment) sont intéressées, Hatem Ben Arfa (30 ans) n'a aucune envie de se rendre en Süper Lig, affirme Le Parisien. Le milieu de terrain offensif souhaite toujours rester à Paris ou alors résilier sa dernière année de contrat afin de s'offrir un challenge qu'il jugera plus séduisant (Nice ?). Mais les dirigeants parisiens, plus occupés ailleurs, ne se sont pas encore attardés sur ce dossier et pourraient le faire seulement en fin de mercato. L'ancien Lyonnais doit donc prendre son mal en patience. 6 – Paris a un milieu belge dans le viseur Grzegorz Krychowiak indésirable, Blaise Matuidi possible partant, le Paris Saint-Germain prospecte pour trouver un milieu de terrain de qualité. Alors que la piste menant à Danilo Pereira (Porto) reste active, les dirigeants de la capitale songeraient à recruter le prometteur Leander Dendoncker (22 ans). Selon les informations de la presse belge, le taulier d'Anderlecht ferait partie des cibles très sérieuses d'Antero Henrique. Auteur d'une saison 2016-2017 pleine, le natif de Passendale, sous contrat jusqu'en juin 2022, a brillé par sa polyvalence puisqu'il est capable d'évoluer au poste de sentinelle, mais également en tant que relayeur ou défenseur central. Pour s'attacher ses services, le PSG est prévenu : il faudra compter entre 25 et 35 millions d'euros. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 1er août à 18h C'est officiel : - Lyon a cédé son défenseur argentin Emanuel Mammana au Zénith Saint-Pétersbourg pour 16 millions d'euros.

- Libre, le latéral gauche Franck Tabanou a signé à Guingamp.

- Saint-Etienne a déboursé 5 millions d'euros pour s'offrir le milieu de terrain d'Empoli Assane Dioussé.

- L'attaquant portugais Jorginho a été prêté par Saint-Etienne à Chaves (D1 portugaise).

- L'entraîneur d'Amiens Christophe Pelissier a prolongé jusqu'en 2019.

- Laissé libre par Manchester City, le milieu offensif Jesus Navas a signé 4 ans au FC Séville.

- Le défenseur de Fenerbahçe Simon Kjaer rejoint le FC Séville pour 11 millions d'euros.

- Manchester City a prêté sa recrue brésilienne Douglas Luiz à Gérone, en Espagne. Pablo Maffeo et Aleix Garcia ont connu le même sort. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'Inter Milan devrait transmettre une première offre comprise entre 20 et 25 millions d'euros au PSG pour Presnel Kimpembe.

- La Juventus Turin ne veut pas offrir plus de 15 millions d'euros au PSG pour Blaise Matuidi.

- La Fiorentina aimerait récupérer en prêt l'attaquant parisien Jesé.

- En cas de départ de Kylian Mbappé, Monaco pourrait s'offrir l'attaquant de l'Ajax Amsterdam Kasper Dolberg.

- Pour remplacer Benjamin Mendy, Monaco compte s'attaquer au Français d'Aston Villa Jordan Amavi.

- La latéral gauche niçois Dalbert Henrique devrait être cédé à l'Inter Milan pour 25 millions d'euros.

- L'attaquant de Newcastle Emmanuel Rivière a refusé de rejoindre Metz.

- Le milieu de terrain de Nantes Guillaume Gillet serait proche de l'Olympiakos.

- Saint-Etienne a convaincu le Zénith Saint-Pétersbourg de lui céder Hernani sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

- Au poste de latéral gauche, Saint-Etienne a des vues sur l'Ivoirien du FC Bâle, Adama Traoré.

- Le Portugais de Lorient Cafu et le Brésilien du Partizan Belgrade Leonardo sont attendus à Metz.

- Monaco a proposé son attaquant Lacina Traoré à Troyes. A l'étranger : - Liverpool aurait refusé 100 millions d'euros du FC Barcelone pour Philippe Coutinho.

- L'Inter Milan réclame 35 millions d'euros pour son milieu français Geoffrey Kondogbia.

- L'attaquant du Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang serait jugé pour l'heure trop gourmand par le Milan AC.

- L'entraîneur du Bayern Munich Carlo Ancelotti souhaite finalement conserver son milieu portugais Renato Sanches.

- Longtemps annoncé sur le départ, le gardien colombien David Ospina compte finalement rester à Arsenal.

- L'attaquant de Manchester City Kelechi Iheanacho devrait rejoindre Leicester pour un peu moins de 30 millions d'euros.

- L'attaquant français de l'Inter Milan Jonathan Biabiany devrait être prêté au Sparta Prague.

- Le Sporting Portugal réclame 30 millions d'euros pour son gardien Rui Patricio. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

