Transfert : Amavi, Dolberg... Monaco a de la suite dans les idées ! Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 01/08/2017 à 10h22 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Désireux de se renforcer encore au poste de latéral gauche pour compenser le départ de Benjamin Mendy, Monaco a ciblé Jordan Amavi (Aston Villa). En cas de vente de Kylian Mbappé, l'attaquant Kasper Dolberg (Ajax Amsterdam) figure également sur les tablettes du champion de France. Amavi bientôt de retour sur la Côte d'Azur ? Avec les départs de Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko et Benjamin Mendy, l'AS Monaco a perdu trois cadres importants cet été. Si Youri Tielemans a déjà prouvé qu'il avait parfaitement l'étoffe pour succéder à Bakayoko, d'autres pertes s'annoncent en revanche plus compliquées à pallier. C'est particulièrement le cas dans le couloir gauche, orphelin de Mendy. Recruté pour 13 millions d'euros en provenance du Feyenoord Rotterdam, Terence Kongolo (23 ans) propose un apport offensif largement inférieur à celui de son prédécesseur. Plus à l'aise en charnière centrale, le Néerlandais a aussi affiché ses limites défensives face au duo Thomas Meunier-Dani Alves samedi lors du Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain (1-2). Et comme l'autre alternative, Jorge, est encore un peu tendre, l'idée de recruter à ce poste commence à faire son chemin dans les rangs du champion de France. Amavi pour succéder à Mendy ? Ce mardi, le magazine France Football indique justement que Jordan Amavi (23 ans) intéresse le club du Rocher. L'ancien Niçois, sociétaire d'Aston Villa, devait rejoindre le FC Séville cet été pour un montant estimé à 8 millions d'euros plus 2 millions d'euros de bonus éventuels, mais le club andalou l'a recalé à la visite médicale à cause de sa blessure au genou droit survenue en novembre 2015. Aligné par les Villans lors des matchs de préparation, le Français semble pourtant parfaitement apte à jouer. Avec son profil plus offensif, beaucoup plus proche de celui de Mendy, il pourrait constituer un renfort intéressant. Surtout qu'au vu du trésor de guerre amassé au cours des dernières semaines, la somme évoquée n'aurait pas de quoi refroidir l'ASM. Du beau monde sur Dolberg En plus des départs déjà entérinés, le club princier doit aussi anticiper ceux qui pourraient suivre. Alors que sa prolongation semble au point mort, l'attaquant Kylian Mbappé pourrait ainsi quitter le Rocher d'ici la fin de l'été si un prétendant met sur la table les 180 M€ réclamés par l'ASM. Pour succéder au Tricolore, l'entraîneur Leonardo Jardim a déjà une idée en tête. Révélé la saison dernière avec l'Ajax Amsterdam (23 buts en 48 matchs toutes compétitions confondues), l'attaquant Kasper Dolberg (19 ans) est ainsi suivi attentivement par Monaco, révèle l'hebdomadaire. Ce dossier s'annonce toutefois plus compliqué puisque d'autres écuries européennes comme le Milan AC, le Real Madrid, Manchester United le Borussia Dortmund et l'Olympique Lyonnais, un temps intéressé, sont également sur les rangs. Pour ne rien arranger, le club néerlandais n'a pas l'intention de céder son buteur, sous contrat jusqu'en 2021, et aimerait le conserver un an de plus. Mais en cas de départ de Mbappé, l'ASM aura largement les moyens de mettre le paquet et inciter le finaliste de la Ligue Europa à changer d'avis ! Que pensez-vous de ces pistes ? D'après vous, l'ASM doit-elle encore se renforcer impérativement dans le couloir gauche ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS