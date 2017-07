Manchester City : Guardiola attend encore des renforts, l'UEFA veille au grain ! Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 30/07/2017 à 13h47 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Alors que Manchester City a déjà dépensé plus de 220 millions d'euros cet été, Josep Guardiola espère encore des recrues. Mais l'UEFA suit de près le mercato du club mancunien qui devra rester dans les clous du fair-play financier pour ne pas être sanctionné. Manchester City et Guardiola ont déjà beaucoup dépensé... Le possible transfert de Neymar au Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros alimente l'actualité du ballon rond ces derniers jours. Pour certains, dont le FC Barcelone, le PSG ne pourra respecter les règles du fair-play financier avec une telle dépense. Pourtant, de l'autre côté de la Manche, Manchester City a déjà dépensé 223,5 millions d'euros cet été. Et ce n'est peut-être pas fini... Guardiola espère d'autres recrues Si Ederson Moraes, Kyle Walker, Benjamin Mendy, Danilo, Bernardo Silva et Douglas Luiz sont tous venus renforcer les rangs mancuniens, Josep Guardiola annonce vouloir encore recruter un défenseur. «Je suis heureux avec John Stones, Vincent Kompany et Nicolas Otamendi. Mais si le marché nous en donne l'opportunité, nous allons essayer de signer un défenseur» , a indiqué le technicien espagnol. Des dépenses supplémentaires sont donc à prévoir, mais combien exactement ? Pour rappel, Manchester City est également intéressé par Alexis Sanchez (Arsenal), qui pourrait coûter au moins 70 millions d'euros, et songe aussi à Kylian Mbappé dont le prix est fixé à 180 millions d'euros. On voit mal comment le 3e de Premier League en 2016-2017 pourra encore recruter ces joueurs tout en restant dans les clous du fair-play financier... L'UEFA surveille les dépenses Manchester City a, certes, un avantage sur le PSG avec près de 165 millions d'euros issus des droits TV récoltés en 2016-2017, contre 57,855 millions d'euros pour Paris, mais les Skyblues sont tout de même dans l'obligation d'augmenter leurs recettes pour équilibrer les comptes. D'ailleurs, The Telegraph prévient que l'UEFA est très attentive aux dépenses du club mancunien et ne compte pas lui faire de cadeau. Pour rappel, les clubs s'exposent à des sanctions si leur déficit est supérieur à 30 millions d'euros sur trois ans. Les nouveaux investisseurs ont une marge de manoeuvre plus grande, comme au Milan AC, mais cette règle ne concerne pas des clubs comme Manchester City et le PSG, déjà sanctionnés par le passé. Après avoir déjà dépensé près de 200 millions d'euros en 2016, les Citizens devront vendre d'ici la fin du mercato. Plusieurs joueurs sur le départ Parmi les joueurs concernés par un départ, on retrouve deux Français : Eliaquim Mangala et Samir Nasri. «Samir ? Il connaît la situation. Nous avons beaucoup de joueurs au milieu de terrain, donc nous allons voir, a glissé Guardiola. C'est comme Mangala. C'est une décision qu'ils doivent prendre avec leurs conseillers, mais on prend soin d'eux, ils sont là et nous prenons soin de chaque joueur, de Brahim Diaz à Vincent Kompany.» City prend soin d'eux pour pouvoir les vendre. D'autres éléments sont poussés vers la sortie. Fernando pourrait rejoindre Galatasaray la semaine prochaine pour environ 5 millions d'euros, Fabian Delph et Wilfried Bony sont annoncés respectivement du côté de Stoke City et Swansea, voire l'OM pour l'Ivoirien, et Jason Denayer est aussi à vendre. Quant à Kelechi Iheanacho, il est proche de rejoindre Leicester pour 30 millions d'euros. Ça va encore beaucoup bouger chez les Skyblues. Que pensez-vous des dépenses de Manchester City ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





