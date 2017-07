Journal des Transferts : Mbappé vaut presque Neymar, qui travaille sur un transfert, Garcia fixe sa priorité pour l'OM... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 28/07/2017 à 17h59 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Mbappé vaut presque Neymar, qui travaille sur un transfert, Garcia fixe sa priorité pour l'OM, Arsenal ne lâche pas Lemar, Matuidi un peu plus proche de la Juve... Voici le Top 5 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. Pour les clubs espagnols, Mbappé vaut cher, très cher... Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Mbappé vaut presque Neymar... Cette semaine, Marca a dévoilé l'existence d'une offre de 180 millions d'euros (bonus compris) du Real Madrid pour l'attaquant de l'AS Monaco, Kylian Mbappé. S'il n'a pas démenti, le vice-président monégasque Vadim Vasilyev a toutefois assuré qu'il n'y avait aucun accord entre les deux clubs. Et pour cause, cette proposition ne correspond pas à la demande du club de la Principauté. Dans son édition du jour, L'Equipe nous apprend que l'ASM réclame 180 M€ sans bonus pour céder sa pépite. Une somme à laquelle il faut ajouter 1,4 M€ d'indemnités de formation destinés à l'AS Bondy. Le véritable prix de Mbappé se situe donc à 181,4 M€ ! Enfin, sauf pour les clubs espagnols... Selon un décret royal datant de 1991, la Principauté de Monaco est considérée comme un paradis fiscal. En tant que société monégasque, l'ASM doit alors s'acquitter d'une taxe de 19% envers le fisc espagnol sur la plus-value réalisée lors d'un transfert en Espagne. Conséquence, un montant de 34,5 M€ s'ajouterait aux 181,4 M€ demandés, soit près de 216 M€ ! On n'est plus très loin des 222 M€ de Neymar... 2. ... qui travaille sur un transfert Justement, le feuilleton Neymar a connu un nouvel épisode ce vendredi. Attendu en Chine dimanche pour une opération commerciale prévue le 31 juillet, l'attaquant du FC Barcelone ne devrait pas faire le déplacement. C'est en tout cas ce qu'annonce l'agence de voyage chinoise Ctrip, qui organisait une rencontre à Shanghai. «Le joueur et son équipe travaillent actuellement sur un transfert et ils ne peuvent promettre d'être à Shanghai» , peut-on lire dans un communiqué de la société, qui annonce l'annulation de la rencontre et le remboursement des billets. Voilà qui ne devrait pas calmer les rumeurs sur une possible arrivée du Brésilien au PSG. Pour l'un de ses proches, l'optimisme est même au rendez-vous. «Tous les accords sont trouvés, même les discussions autour des détails ont été finalisées, confie ce proche à RMC. Neymar a acté son choix. La bagarre avec Semedo est un exemple parfait. On ne respecte pas vraiment Neymar à Barcelone. Il passera toujours derrière Messi, qui est le pape de la ville. Aujourd'hui, il a fallu faire un choix. Nous espérons que l'accord sera finalisé entre les deux clubs lundi ou mardi. Pour nous, son avenir est à Paris.» Comme souvent dans ce type de dossier, de tels propos restent à prendre avec prudence, l'entourage de Neymar pouvant s'en servir pour mettre la pression sur le Barça. 3. Garcia fixe sa priorité pour l'OM Avec un triplé contre Ostende (4-2) jeudi, Valère Germain a montré qu'il avait les épaules assez larges pour porter l'attaque de l'Olympique de Marseille. Mais l'ancien Monégasque ne pourra pas tenir toute la saison avec le championnat, les Coupes nationales et la Ligue Europa, en cas de qualification. Pour son entraîneur Rudi Garcia, l'arrivée d'un avant-centre supplémentaire est bien la priorité malgré les lacunes défensives de son équipe. «Avant de penser à tout ça (le recrutement en défense), je pense qu'il faut nous trouver une doublure devant. Après, on verra s'il nous reste un peu de monnaie sonnante et trébuchante pour pouvoir encore améliorer l'effectif. Mais ça, il n'y a que le président qui peut répondre» , a ajouté le coach de l'OM. Le coach olympien évoque donc une doublure et pas forcément le «grand attaquant» tant attendu. Affaire à suivre... 4. Arsenal ne lâche pas Lemar Arsenal tient à Thomas Lemar ! Après deux offres de 40 millions d'euros (hors bonus) et 45 M€, les Gunners ont soumis une nouvelle proposition de 50 M€ à l'AS Monaco pour son milieu offensif cette semaine ! Mais, comme pour les deux premières, le champion de France a refusé, indique L'Equipe. Rien de très surprenant puisque le vice-président de l'ASM, Vadim Vasilyev, a affirmé que le Tricolore n'était pas à vendre cet été. Sauf que derrière ce discours officiel et face à la possibilité de réaliser une énorme plus-value pour un joueur acheté 4 M€ à Caen en 2015, le club princier n'exclurait plus totalement l'hypothèse d'un départ selon la même source. De son côté, le Guadeloupéen commence à s'interroger sur la compétitivité de Monaco cette saison, surtout qu'un départ de l'attaquant Kylian Mbappé, dont le prix a été fixé à 180 M€, reste envisageable. Ce dossier pourrait donc réserver encore quelques rebondissements… 5. Matuidi un peu plus proche de la Juve En pleine réflexion sur son avenir au Paris Saint-Germain à un an du terme de son contrat, le milieu de terrain Blaise Matuidi se rapproche chaque jour un peu plus de la Juventus Turin. En échec sur les pistes Nemanja Matic (Chelsea) et Emre Can (Liverpool), la Vieille Dame semble bien déterminée à boucler ce dossier. Ce vendredi, le Corriere dello Sport annonce ainsi un double coup à venir pour le club piémontais en référence à l'international français et à l'ailier de la Lazio Rome, Baldé Keita D'après le quotidien transalpin, l'agent du Parisien, Mino Raiola, se trouve en contact permanent avec les dirigeants turinois. De son côté, le site Sports évoque même un transfert en cours de finalisation. La transaction pourrait se conclure pour un montant de 22 millions d'euros (+ 3 M€ de bonus). Autant dire que cette fois pourrait bien être la bonne pour Matuidi, régulièrement annoncé chez les Bianconeri… Télégramme Foot Transfert - mis à jour le vendredi 28 juillet à 18h C'est officiel : - Le milieu de terrain Radja Nainggolan a prolongé à l'AS Rome jusqu'en 2021.

- Montpellier a recruté le milieu défenseur de l'Akhmat Grozny, Facundo Piriz, en prêt.

- Dijon a prolongé son gardien Baptiste Reynet jusqu'en juin 2021.

- Le latéral droit de Bordeaux, Frédéric Guilbert, a signé 4 ans à Caen.

- Le gardien de la Juve, Nicola Leali, est prêté à Zulte-Waregem.

- L'ancien attaquant de l'OM, Brandao, a signé en Grèce à l'APO Levadiakos, entraîné par José Anigo. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Poussé vers la sortie au PSG, le milieu offensif Hatem Ben Arfa aurait donné son accord à Fenerbahçe pour un salaire annuel entre 3,5 et 4 M€.

- Tottenham pourrait doubler le PSG pour le défenseur central Juan Foyth.

- L'attaquant du Milan AC, Carlos Bacca, n'est pas la priorité de l'OM. Mais cette piste semble la plus réalisable.

- L'OM avait tenté l'attaquant Chicharito, mais le Mexicain a préféré rejoindre West Ham pour 17,9 M€.

- Le défenseur central de Lyon Emanuel Mammana devrait rejoindre le Zenit Saint-Pétersbourg pour 16 M€.

- Le milieu d'Empoli, Assane Dioussé, est annoncé proche de Saint-Etienne pour 5 M€ plus des bonus.

- Nice a refusé une offre inférieure à 2M€ du Sporting Portugal pour son latéral droit Arnaud Souquet.

- Le milieu de Saint-Etienne, Jorginho, va être prêté à Chaves (Portugal).

- Metz avance sur l'attaquant de Newcastle, Emmanuel Rivière. A l'étranger - La Juve ne laissera pas partir son attaquant Paulo Dybala, courtisé par le Barça, à moins de 120 M€.

- Chelsea va proposer 68 M€ pour le latéral gauche de la Juve, Alex Sandro.

- Chelsea s'intéresse aussi au milieu du Bayern Munich, Renato Sanches, convoité par le Milan AC. Le club bavarois veut uniquement le prêter une saison.

- Manchester United n'est pas du tout intéressé par l'ailier du Real Madrid, Gareth Bale, contrairement à ce qu'annoncent les médias anglais.

- Manchester United cible l'attaquant de l'Ajax Amsterdam, Emil Forsberg. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

+ Les tableaux mercato à l'étranger (Ang, Esp, Ita, All) A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS