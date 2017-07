Barça : Neymar annule une opération marketing pour cause de transfert Romain Rigaux - Actu Transferts, Mise en ligne: le 28/07/2017 à 13h02 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Alors que le feuilleton Neymar se poursuit, une agence de voyage chinoise annonce ce vendredi l'annulation d'une opération commerciale à laquelle devait participer l'attaquant du FC Barcelone. Elle précise que le Brésilien travaille sur un transfert. Neymar quittera-t-il le Barça cet été ? Où évoluera Neymar (25 ans) la saison prochaine ? Voici la question à 222 millions d'euros que les fans de football se posent depuis plusieurs jours. Annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain, l'attaquant du FC Barcelone ne s'est toujours pas prononcé sur son avenir et les supporters parisiens continuent d'espérer l'un des coups du siècle. Pour le moment, il est impossible d'affirmer ce que Neymar va faire cet été. Les informations contradictoires n'ont cessé de s'accumuler depuis plus d'une semaine renforçant un peu plus le flou dans ce dossier. Mais une chose est sûre, l'attaquant barcelonais s'interroge sur son avenir et n'a pas fermé la porte au PSG. «Le joueur et son équipe travaillent actuellement sur un transfert» Ce vendredi, une nouvelle information est venue renforcer l'hypothèse d'un transfert. Attendu en Chine dimanche afin de participer à une opération commerciale prévue le 31 juillet, Neymar ne devrait finalement pas faire le déplacement. L'agence de voyage chinoise Ctrip annonce que l'Auriverde ne pourra assurer sa présence. «Le joueur et son équipe travaillent actuellement sur un transfert et ils ne peuvent promettre d'être à Shanghai» , annonce un communiqué de la société. Est-ce que cela signifie qu'un transfert aura forcément lieu ? Non. En revanche, et même si le PSG n'est pas cité, cela prouve que Neymar a prévu d'étudier la question de son avenir dans les prochains jours, alors qu'il sera bien présent pour affronter le Real Madrid en match amical aux Etats-Unis dans la nuit de samedi à dimanche. Si Neymar décidait d'opter pour un avenir à Paris, il faudrait encore que le club de la capitale s'entende avec le Barça. Et sans payer la clause libératoire du joueur fixée à 222 millions d'euros, il n'y aura pas de transfert. L'UEFA prévient le PSG Le PSG peut-il se permettre un tel achat en restant dans les clous du fair-play financier ? «Manchester City et le PSG ont respecté leur accord. Leurs recettes sont énormes, ils peuvent donc agir. On suppose que ces clubs-là ont fait leurs comptes. Si ce n'est pas le cas, ils seront punis. Mais on ne peut pas les empêcher d'acheter» , a confié le responsable du FPF à l'UEFA, Andrea Traverso, à La Gazzetta dello Sport. En clair, Paris est libre de ses choix, mais attention à ne pas violer les règles. «Il doit démontrer qu'il peut avoir des pertes sur trois ans qui ne dépassent pas les 30 millions d'euros. Je rappelle que l'impact de l'arrivée éventuelle de Neymar à Paris se ressentira sur plusieurs années. Mais il est très difficile de juger ce type d'opération par avance. Je ne connais pas leurs plans. Le mercato n'est pas terminé. Ils peuvent prévoir de vendre un, deux, trois ou quatre joueurs pour un montant équivalent ou supérieur. On fera les comptes à la fin» , a ajouté Traverso dans les colonnes de L'Equipe, assurant que le PSG s'exposait à des sanctions plus importantes en cas de récidive. Paris est prévenu. Selon vous, Neymar rejoindra-t-il le PSG cet été ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





