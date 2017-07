Grâce à un énorme Germain, l'OM prend une option pour les barrages - Débrief et NOTES des joueurs (OM 4-2 Ostende) Youcef Touaitia - Actu Europa League, Mise en ligne: le 27/07/2017 à 22h45 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Séduisant, l'Olympique de Marseille s'est logiquement imposé face à Ostende (4-2) ce jeudi, à l'occasion du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. Portés par un excellent Germain, triple buteur, les Phocéens ont pris une option sur la qualification pour les barrages avant la manche retour en Belgique dans une semaine. Germain a marqué un triplé pour sa première au Vélodrome. Belle soirée pour l'Olympique de Marseille. Opposée au club belge d'Ostende, la formation phocéenne a remporté un succès convaincant (4-2) ce jeudi, à l'occasion du match aller du 3e tour préliminaire de la Ligue Europa. Portés par un excellent Valère Germain, auteur d'un triplé pour sa première sortie officielle sous ses nouvelles couleurs, les Olympiens vont devoir faire le boulot lors de la manche retour en Belgique dans une semaine afin d'accéder aux barrages de la compétition. Germain lance les hostilités Parfaitement entrés dans la partie, les Phocéens trouvaient la faille sur leur première offensive par Germain, qui déviait subtilement un centre à mi-hauteur de Thauvin (1-0, 2e). Dans un Vélodrome très bruyant, les hommes de Rudi Garcia laissaient les Belges reprendre confiance et auraient pu se retrouver à dix après une faute d'Evra sur l'ailier Rezaeian en tant que dernier défenseur. Le Tricolore a eu très chaud… A force de jouer avec le feu, l'OM était puni. Thauvin poussait le défenseur Tomasevic dans la surface et concédait un penalty parfaitement transformé par le milieu Siani (1-1, 26e). Le doute s'installait dans les rangs phocéens… mais se dissipait aussitôt ! A l'affût après une grosse occasion de Germain repoussée par le gardien Proto, Sanson redonnait l'avantage aux siens d'une frappe puissante (2-1, 32e). Une réalisation qui enflammait un peu plus l'enceinte marseillaise jusqu'à la pause. Mandanda fébrile, Germain on fire ! Au retour des vestiaires, Rezaeian et Musona n'étaient pas loin de remettre les pendules à l'heure mais Mandanda veillait au grain. Moins portés vers l'avant, les Marseillais finissaient tout de même par prendre le large grâce à un nouveau joli but de Germain, qui reprenait instinctivement un centre de Lopez (3-1, 57e). Mais cette rencontre était loin d'être finie ! Sur une action pourtant anodine, Musona réduisait l'écart au score d'un lob de 30 mètres, profitant d'un placement hasardeux de Mandanda (3-2, 69e). A l'approche du dernier quart d'heure, Germain manquait de peu le triplé, le buteur touchant la barre dans un angle fermé avant de faire briller Proto sur une très belle frappe enroulée. Mais ce soir, le champion de France avec l'ASM était bien trop fort : servi par Payet, l'attaquant français inscrivait un troisième but d'une frappe croisée plein de sang froid (4-2, 82e). Et si l'OM avait déjà son buteur tant recherché depuis de nombreux mois ? La note du match : 8/10 On a eu le droit à un bon match de reprise dans un Vélodrome très chaud ! Face à une équipe belge parfois surprenante, les Marseillais ont dû s'employer pour prendre une sérieuse option sur la qualification. Des buts, des actions, de l'ambiance avec 46 519 spectateurs très bruyants, la partie a été vivante. Du bon football ! Les buts : - Dans l'axe, Germain progresse et sert Thauvin sur sa droite. L'ailier marseillais s'enfonce dans la surface, crochète son vis-à-vis et adresse un centre du pied droit à mi-hauteur pour l'ancien Monégasque, qui trompe Proto d'une subtile déviation du pied droit dans le petit filet (1-0, 2e). - Sur un coup franc concédé par Sakai, frappé dans la surface, Thauvin pousse Tomasevic. L'arbitre turc accorde un penalty que Siani transforme sur la gauche de Mandanda, parti à droite (1-1, 26e). - Au milieu, Luiz Gustavo adresse une excellente passe dans les pieds de Payet. Le capitaine marseillais crochète vers l'extérieur et envoie un centre parfait pour Germain. Le premier buteur olympien manque son duel avec Proto mais Sanson, à l'affût, fusille le gardien belge du pied gauche (2-1, 32e). - Sur le côté droit, Lopez lève la tête et centre vers le point de penalty pour Germain. Sans contrôle, l'attaquant reprend le ballon de volée et crucifie une nouvelle fois Proto au ras du poteau (3-1, 57e). - Sur le côté droit, Zivkovic envoie un très long ballon en direction de Musona, placé entre deux défenseurs marseillais. D'un coup d'oeil génial, le milieu d'Ostende voit Mandanda trop avancé et le lobe magnifiquement de 30 mètres (3-2, 69e). - A gauche, Payet voit Germain partir dans la profondeur à la limite du hors-jeu et le met sur orbite d'une belle passe croisée. A la réception, le buteur marseillais ne tremble pas et croise très intelligemment son tir du pied droit (4-2, 82e). Les NOTES des joueurs Maxifoot a décerné une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Valère Germain (9/10) Premier match officiel réussi pour l'ancien Monégasque ! Il lui a fallu un peu moins de deux minutes pour trouver le chemin des filets d'une subtile déviation sur un service de Thauvin. Il a énormément décroché pour permettre à ses ailiers de prendre la profondeur et a été un poison constant pour la défense adverse. A force de pousser, l'avant-centre a fini par doubler la mise grâce à une magnifique reprise de volée au point de penalty puis par inscrire un triplé sur une frappe croisée très intelligente. Il aurait pu en inscrire d'autres sans la barre et des arrêts importants de Proto. Un super match. Il est sorti sous les acclamations du public marseillais, déjà conquis. Remplacé à la 84e minute par Grégory Sertic (non noté). MARSEILLE : Steve Mandanda (4,5) : pour son premier match officiel depuis son retour à Marseille, le gardien tricolore s'attendait probablement à livrer une meilleure prestation. Pas du tout sollicité en première période en dehors du penalty de Siani, il réalise un bel arrêt devant Musona qui finit par le tromper d'un lob lointain, la faute à un mauvais placement. Une erreur qui aurait pu peser lourd dans la balance avant le retour dans une semaine sans un Germain exceptionnel. Hiroki Sakai (6) : match correct du Japonais. Il a réalisé des montées intéressantes et s'est montré plutôt solide défensivement, malgré quelques difficultés en début de rencontre. Il a semblé encore un peu juste physiquement tout de même. Rolando (5,5) : le Portugais a globalement livré une prestation sans fioriture. Mais son marquage un peu trop lâche sur le second but belge vient entacher sa copie. Adil Rami (6) : bonne entrée en matière pour le néo-Marseillais. S'il n'a pas forcément été mis en danger, l'ancien Sévillan a montré qu'il pouvait être un véritable atout sur les coups de pied arrêtés offensifs avec deux grosses occasions en première période. Pas impliqué sur le penalty concédé par Thauvin, on peut difficilement lui en vouloir sur le second but belge puisque le ballon est contré au moment d'atterrir dans les pieds de Musona. Patrice Evra (3) : le latéral gauche aurait dû quitter ses partenaires au quart d'heure de jeu pour une faute évidente sur Rezaeian. La plupart des actions dangereuses belges sont venues de son côté. Il a été, et de loin, le moins bon joueur marseillais sur la pelouse, montrant de très grosses carences défensives. Une copie indigeste. Remplacé à la 75e minute par Tomas Hubocan (non noté). Morgan Sanson (6,5) : comme très souvent depuis son arrivée à Marseille, le milieu de terrain a été bon. Il se passe toujours quelque chose lorsqu'il décide de s'infiltrer dans les 30 derniers mètres. C'est lui qui relance l'OM en inscrivant le deuxième but important. Il a été un peu plus en retrait après la pause. Luiz Gustavo (7,5) : gros match de la recrue brésilienne ! Assez libre au milieu du terrain, l'ancien joueur du Bayern Munich s'est montré à son aise dans le rôle de sentinelle, récupérant de très nombreux ballons. Il est à l'origine du but signé Sanson grâce à son ouverture judicieuse pour Payet. En seconde période, il s'est contenté de gérer. Il a été bien plus impressionnant que lors de la préparation d'avant-saison. Maxime Lopez (6,5) : partie très correcte du jeune Marseillais. Assez discret en première période, le milieu de terrain a haussé le ton au retour des vestiaires, livrant même une passe décisive pour Germain peu avant l'heure de jeu. Il a pris confiance et s'est permis des percées qui ont régalé le Vélodrome. Florian Thauvin (5,5) : une prestation contrastée pour l'ailier olympien. Il entre parfaitement dans le match en offrant une belle passe décisive pour Germain avant de disparaitre progressivement. Peu inspiré, il concède même un penalty évitable pour une poussette sur Tomasevic. Le Tricolore est encore en rodage. Remplacé à la 58e minute par Lucas Ocampos (non noté). Valère Germain (9) : lire commentaire ci-dessus. Dimitri Payet (7) : le néo-capitaine a été remuant dans l'ensemble. Impliqué sur le but de Sanson, il s'est montré juste dans ce qu'il a entrepris. Il est monté en puissance au fil des minutes et a fini par délivrer une très belle passe décisive pour Germain sur le quatrième but, très important. Du bon Payet. Et pour vous, quels ont été les MEILLEURS joueurs et les MOINS BONS de l'OM ? Réagissez dans la rubrique "commentaires" ci-dessous ! FICHE TECHNIQUE

LIGUE EUROPA / 3e tour préliminaire aller

Marseille 4-2 Ostende (2-1)

Orange Vélodrome (Marseille)

Arbitre : M. Kalkavan (TUR)

Buts : Germain (2e, 57e, 82e), Sanson (32e) pour Marseille ; Siani (26e sp), Musona (69e) pour Ostende.

Avertissements : Evra (15e), Thauvin (25e) pour Marseille ; Siani (59e), Banda (89e) pour Ostende.



Marseille : Mandanda - Sakai, Rolando, Rami, Evra (Hubocan, 75e) - Sanson, Gustavo, Lopez – Thauvin (Ocampos, 58e), Germain (Sertic, 84e), Payet (c). Entraîneur : Rudi Garcia.



Ostende : Proto - Capon, Rozehnal, Tomasevic, Milic - Jali, Siani (c) - Rezaeian, Berrier (Banda, 72e), Musona (Canesin, 79e) – Akpala (Zivkovic, 64e). Entraîneur : Yves Vanderhaeghe. Germain a régalé le public et ses partenaires La joie marseillaise sur le but de Sanson Luiz Gustavo a réalisé un très bon match au milieu Une première officielle correcte pour Rami Germain, le nouveau chouchou de Vélodrome





