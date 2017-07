Bordeaux bien parti mais pas à l'abri - Débrief et NOTES des joueurs (Bordeaux 2-1 Videoton) Romain Lantheaume - Actu Europa League, Mise en ligne: le 27/07/2017 à 22h30 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Porté par un doublé de Sankharé, Bordeaux a assuré l'essentiel en dominant Videoton (2-1) au Matmut Atlantique ce jeudi à l'occasion du 3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa. Mais le but encaissé à domicile oblige à la méfiance avant la manche retour dans une semaine en Hongrie. Bordeaux a réalisé une belle première période. Au terme d'un match globalement maîtrisé, Bordeaux a fait le boulot en s'imposant 2-1 contre Videoton ce jeudi au Matmut Atlantique à l'occasion du 3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa. En raison du but encaissé à domicile, il faudra toutefois rester prudent dans une semaine en Hongrie lors du match retour. Bordeaux commence bien Conquérants face à un adversaire sur la défensive, les Girondins entraient bien dans le match. Sur un contre, c'est pourtant Scepovic qui obligeait Costil à réaliser la première parade de la partie. Pas de quoi entraver la marche en avant des locaux qui tergiversaient toutefois au moment d'effectuer le dernier geste, à l'image de Laborde et Malcom, auteur de deux frappes non cadrées. Sankharé voit double ! Mais sur un centre du Brésilien, Sankharé finissait logiquement par trouver la faille en ouvrant le score d'une tête plongeante (1-0, 18e) ! Malheureusement déconcentrés après ce but, les hommes de Jocelyn Gourvennec concédaient l'égalisation de manière évitable par Scepovic, esseulé à bout portant (1-1, 23e). Si Laborde grillait ensuite une belle cartouche, Sankharé, très en vue, bénéficiait de la passivité de la défense adverse pour s'offrir un doublé de près et redonner l'avantage aux Bordelais (2-1, 33e) ! Fatigué, Bordeaux se laisse endormir… Pas suffisamment tranchants face au but, les Aquitains manquaient le break et ne s'épargnaient pas quelques frayeurs comme sur cette reprise heureusement non cadrée de Fejes avant la pause. Au retour des vestiaires, le rythme baissait nettement à cause des fautes répétées et de la tension grandissante. Le score semblait convenir aux visiteurs qui avaient tendance à endormir les Girondins qui commençaient à baisser pied physiquement. Beaucoup moins dangereux qu'en première période, les Aquitains ne se procuraient plus d'occasions franches hormis quelques tentatives individuelles et une tête de Plasil passée juste au-dessus. Il faudra se méfier dans une semaine en Hongrie. La note du match : 6/10 Malgré les gradins dégarnis en cette période estivale, les supporters bordelais ont tenté de donner de la voix dans le Matmut Atlantique. Sur le terrain, on a assisté à un match vivant et animé avec des buts, du moins en première période car le rythme a baissé par la suite. La pelouse un peu dense n'a cependant pas aidé les Girondins à mettre en place un jeu rapide qui aurait pu faire mal face à des adversaires assez lents. Les buts : - Suite à un corner repoussé, le ballon revient sur Malcom à droite de la surface adverse. Le Brésilien centre instantanément dans l'axe où Sankharé, libre de tout marquage et couvert par Varga, se jette pour ouvrir le score d'une tête plongeante avec l'aide du poteau (1-0, 18e). - Côté droit, Lazovic déborde Toulalan et centre pour Scepovic. Oublié par Lewczuk et Sabaly, le Serbe fusille Costil à bout portant (1-2, 23e). - Malcom déborde Kamano à gauche de la surface hongroise. Profitant de la passivité de la défense adverse, le Guinéen remet dans l'axe pour Sankharé. Esseulé, l'ancien Lillois se jette pour devancer la sortie du gardien du bout du pied (2-1, 33e). Les NOTES des Bordelais Maxifoot a attribué une note (sur 10) commentée à chaque joueur. L'homme du match : Younousse Sankhare (7,5/10) Gros match du Sénégalais ! Régulièrement porté aux avant-postes, l'ancien Guingampais a posé de gros soucis à la défense adverse, complètement dépassée. Avec son doublé, le Bordelais a joué un rôle déterminant dans le succès de son équipe ce soir. Agressif dans son pressing, il a aussi initié plusieurs actions. Dommage qu'il ait quelque peu baissé pied après la pause, à l'image de son équipe. Remplacé à la 86e par Jaroslav Plasil (non noté). Bordeaux : A venir... FICHE TECHNIQUE

3e tour préliminaire aller de la Ligue Europa

Bordeaux 2-1 Videoton (2-1)

Matmut Atlantique

Buts : Sankharé (18e ; 33e) pour Bordeaux, Scepovic (23e) pour Videoton.

Bordeaux : Costil - Sabaly, Lewczuk, Toulalan (c), Contento - Lerager, Arambarri, Sankharé (Plasil, 86e) - Malcom, Laborde (A. Mendy 77e), Kamano.

Videoton : Kovacsik – Nego, Juhasz (c), Fejes, Stopira - Hadzic, Varga (Szolnoki, 57e), Patkai (Maric, 86e), Suljic – Scepovic (Henty, 78e), Lazovic. Et pour vous, quels ont été les meilleurs et les moins bons joueurs du match ? Réagissez dans la zone de "commentaires" ci-dessous !





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS