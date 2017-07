Transfert : Neymar, le PSG revoit ses plans et veut négocier avec le Barça ! Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 27/07/2017 à 09h40 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Après avoir envisagé d'activer la clause libératoire de l'ailier Neymar, le Paris Saint-Germain va changer de stratégie d'après le journal L'Equipe. Pour rendre l'opération réalisable financièrement, le club de la capitale compte tenter de négocier directement avec le FC Barcelone ! Le PSG compte faire plier le Barça pour Neymar ! Le Paris Saint-Germain va-t-il aller au bout de son rêve ? Prêt à tout pour débaucher l'ailier Neymar (25 ans) au FC Barcelone, le club de la capitale envisage de réaliser une folie en activant la clause libératoire du Brésilien, chiffrée à 222 millions d'euros. A moins que le PSG ne décide de changer son fusil d'épaule… En effet, d'après le journal L'Equipe, le club de la capitale entend désormais tenter de négocier directement avec les Blaugrana ! Si ce changement de cap peut paraître étrange de prime abord, il se justifie d'un point de vue financier. Après avoir étudié plusieurs montages possibles, Paris ne veut pas s'aventurer à faire payer la clause du Sud-Américain par un tiers (le Qatar), ce qui risquerait de déboucher sur des sanctions de la part de l'UEFA. Plus de 300 M€ avec les charges ! Or, s'il veut lever la clause du Catalan, le vice-champion de France va avoir du mal à rester dans les clous du fair-play financier. En effet, le PSG devrait avancer directement la somme au joueur pour qu'il active lui-même sa clause. Ce montant serait donc considéré comme une forme de salaire et soumis à des charges. Au total, l'addition s'élèverait non pas à 222 M€ mais à plus de 300 M€ ! Un transfert classique permettrait en revanche d'économiser plusieurs dizaines de millions d'euros. Reste qu'on ne voit vraiment pas le Barça céder sous la pression francilienne. Bien sûr, le vice-champion de France pourra toujours faire miroiter au club catalan un montant un peu supérieur à celui de la clause libératoire du Brésilien. Mais les Espagnols n'ont aucune intention de céder l'Auriverde et après le non ferme du PSG dans le dossier Marco Verratti, le Barça n'a certainement pas envie de faciliter la tâche à son concurrent. Le contrat de Neymar serait prêt ! Même si cette partie du dossier s'annonce compliquée, l'optimisme demeure de mise au sein du club de la capitale. Ainsi, L'Equipe affirme que le PSG et le 5e du dernier Ballon d'Or se sont mis d'accord au cours des dernières heures sur les détails du futur contrat qui attend le Blaugrana à Paris. D'après la même source, même après le tweet de Gerard Piqué, qui n'avait rien d'officiel, l'entourage du Sud-Américain a rassuré le vice-champion de France en affirmant que Neymar souhaitait toujours venir. «Il ne reste plus qu'un faux suspense autour de Neymar. La question n'est plus de savoir s'il va venir au PSG mais plutôt à quelle date», a ajouté un collaborateur de la direction francilienne dans les colonnes du quotidien Le Parisien. Le PSG espérerait désormais boucler ce gros coup dans les prochains jours. Mais si Paris entend vraiment négocier avec le Barça, le dénouement de la saga de l'été risque de prendre beaucoup plus de temps… D'après vous, Paris a-t-il une chance de parvenir à ses fins en négociant avec le Barça ? Préféreriez-vous que le PSG prenne un risque en faisant payer la clause de Neymar par un tiers ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





