France : Lyon meilleur centre de formation, Monaco et Paris sur le podium, Marseille 20e... Romain Rigaux - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 26/07/2017 à 15h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: La Fédération française de football a publié ce mercredi le classement des meilleurs centres de formation français pour l'exercice 2016-2017. L'Olympique Lyonnais arrive encore en tête et devance Monaco ainsi que le PSG. L'OM reste à la traîne. L'OL reste au top de la formation en France La formation est depuis longtemps l'une des spécialités du football français. Ne disposant pas des moyens financiers de leurs grands concurrents étrangers, à l'exception du Paris Saint-Germain, les clubs de l'Hexagone s'appuient sur leur centre de formation pour renforcer leur équipe première et sortir quelques pépites qu'ils pourront ensuite revendre au prix fort. Mais qui fabrique les meilleurs talents de France ? Lyon confirme sa domination Pour la cinquième année consécutive, Lyon est en tête du classement annuel publié par la Fédération française de football (FFF) pour l'exercice 2016-2017. Un classement établi grâce à cinq critères : le nombre de contrats professionnels, le nombre de matchs joués, les joueurs retenus en sélections nationales et le nombre d'éducateurs présents. Il n'est pas vraiment étonnant de voir l'OL en tête au vu des nombreux talents sortis chaque année et devenus des joueurs cadres de l'effectif au fil des saisons. Monaco double Paris Avec 4271 points, Lyon devance Monaco (4039 pts), qui passe de la 5e à la 2e place et double le Paris SG (3617 pts), troisième de ce classement. Preuve que malgré le recrutement de stars depuis l'arrivée des Qataris, les Parisiens n'ont pas délaissé la formation. Malheureusement, le problème du PSG est de retenir ses pépites qui ont désormais pris pour habitude de s'en aller par peur de ne pas bénéficier d'assez de temps de jeu dans la capitale. La L2 bien représentée, l'OM seulement 20e Le top 5 est complété par Nantes (3387 pts) et Toulouse (3179 pts). On note la présence de plusieurs clubs de Ligue 2 en très bonne position avec Auxerre (8e, 2767 pts), Le Havre (9e, 2680,5 pts), Sochaux (10e, 2606,5 pts) et Lens (12e, 2476 pts). En revanche, il faut descendre jusqu'à la 20e place pour trouver trace de Marseille (1751 pts). C'est deux places de mieux que la saison dernière, mais cela montre le travail restant à effectuer alors que le projet McCourt compte s'appuyer grandement sur la formation dans les années à venir, comme l'ont prouvé les accords de partenariat conclus ces derniers mois avec les clubs amateurs de la région. Le classement des meilleurs centres de formation en 2016-2017 (+/- = évolution par rapport à 2015-2016, E = entrée) : 1. Lyon : 4271 points (=)

2. Monaco : 4039 points (+3)

3. Paris SG : 3617 points (-1)

4. Nantes : 3387 points (+6)

5. Toulouse : 3179 points (-1)

6. Metz : 3018 points (+2)

7. Bordeaux : 2940,5 points (-3)

8 Auxerre : 2767 points (-2)

9. Le Havre : 2680,5 points (+7)

10. Sochaux : 2606,5 points (+2)

11. Rennes : 2508 points (-4)

12. Lens : 2476 points (-3)

13. Nice : 2419 points (=)

14. Nancy : 2399 points (-3)

15. Saint-Etienne : 2130 points (+6)

16. Lille : 2003 points (+2)

17. Troyes : 1957 points (-2)

18. Caen : 1872 points (+7)

19. Valenciennes : 1858 points (-5)

20. Marseille : 1751 points (+2)

21. Montpellier : 1701 points (-4)

22. Nîmes : 1657 points (+5)

23. Guingamp : 1550 points (=)

24. Tours : 1507 points (+5)

25. Bastia : 1503 points (+3)

26. Laval : 1463 points (=)

27. Lorient : 1438 points (-8)

28. Reims : 1092 points (-4)

29. Châteauroux : 1027,5 points (-9)

30. Niort : 975 points (=)

31. Angers : 759,5 points (+4)

32. Dijon : 516 points (+1)

33. Brest : 511 points (+1)

34. AC Ajaccio : 389 points (-2)

35. Clermont : 45 points (E) Que vous inspire ce classement ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS