Journal des Transferts : c'est reparti mon Kyky, Neymar pose ses conditions, ça bouge enfin pour Ben Arfa... Pierre-Damien Lacourte - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 25/07/2017 à 17h57 Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. En un clic, vous avez l'essentiel de ce que vous devez savoir sur le mercato ! Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 5 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1 – C'est reparti mon Kyky Si le dossier Neymar agite depuis plusieurs jours le monde du ballon rond, le Brésilien étant susceptible de quitter le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain contre un chèque du montant de sa clause libératoire, à savoir 222 millions d'euros, la presse espagnole a réchauffé très sérieusement ce mardi la piste menant Kylian Mbappé au Real Madrid. Le quotidien madrilène Marca annonce ainsi un accord entre l'AS Monaco et le champion d'Europe pour le transfert du prodige français de 18 ans. Le club de la Principauté et les Merengue se seraient mis d'accord sur une indemnité de transfert de 160 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter 20 millions de bonus ! Marca ajoute qu'un contrat de 6 ans et 7 millions d'euros net annuels attendent également l'international tricolore à Madrid. Contactée par Nice-Matin, la direction monégasque a démenti. Mais celle-ci ne dévoilera évidemment rien tant que l'opération n'est pas bouclée. 2 – Neymar pose ses conditions Le Paris Saint-Germain s'active pour tenter de réaliser un énorme coup en recrutant l'attaquant du FC Barcelone Neymar (25 ans). Mais pour rejoindre le club de la capitale, le Brésilien et son entourage réclament logiquement des garanties sportives et financières. L'attaquant aurait ainsi fait parvenir une liste de joueurs dont il aimerait être entouré à Paris selon Le Parisien. Ainsi, l'attaquant souhaiterait être associé à Daniel Alves, qui a déjà rejoint le PSG, Philippe Coutinho (Liverpool) et deux autres éléments de calibre mondial. Dans le même temps, Neymar aurait également demandé de conserver Lucas, plutôt présenté sur le départ mais grand ami du Barcelonais. Par ailleurs, l'entourage de l'international auriverde souhaiterait être aussi rassuré concernant la capacité du PSG à payer la clause libératoire de Neymar, fixée à 222 millions d'euros, tout en évitant d'éventuelles sanctions de la part de l'UEFA à cause du fair-play financier. Rien ne doit être laissé au hasard dans un tel dossier. 3 – Ça bouge enfin pour Ben Arfa Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa (30 ans) n'est pas tellement sollicité jusqu'ici. Mais à en croire France Football, cela commencerait enfin à bouger pour l'attaquant parisien. Malgré les démentis du président Jean-Pierre Rivère, l'OGC Nice serait toujours sur les rangs pour récupérer son ancien joueur. Ben Arfa n'est pas opposé à un retour chez les Aiglons mais il ne veut pas être lésé financièrement. Or pour le moment, le PSG est prêt à le libérer mais pas à lui verser une indemnité de départ. Par ailleurs, Fenerbahçe aurait également approché le Parisien avec une proposition de salaire estimée à 3,2 millions d'euros annuels. Un autre club turc, Antalyaspor, aurait également transmis au joueur une proposition très alléchante. 4 – Danilo Pereira, l'autre dossier chaud du PSG L'intérêt du Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain du FC Porto Danilo Pereira (25 ans) se confirme ! L'international portugais se trouve dans les petits papiers du directeur sportif parisien Antero Henrique pour remplacer Grzegorz Krychowiak et préparer en douceur la succession de Thiago Motta. Selon L'Equipe, le club de la capitale serait passé à l'action. Même si ce dossier s'annonce compliqué en raison des exigences de Porto, qui réclame pour l'instant la levée de sa clause libératoire fixée à 60 millions d'euros, le PSG serait confiant après des premiers contacts encourageants avec Danilo, attiré par le projet francilien. Validée par l'entraîneur Unai Emery, cette arrivée pourrait être bouclée dans les jours qui viennent. 5 – Monaco prêt à relancer Imbula La piste Giannelli Imbula (24 ans) prend du poids à l'AS Monaco ! Annoncé dans le viseur du club de la Principauté par les médias anglais lundi, le milieu de terrain de Stoke City a bel et bien été approché par le champion de France selon les informations de RMC. En effet, c'est l'entraîneur monégasque Leonardo Jardim en personne qui a contacté l'ancien Marseillais pour lui signifier l'intérêt de son équipe. Bien évidemment séduit par la possibilité de se relancer à Monaco, Imbula privilégie un retour en Ligue 1 malgré des approches de formations étrangères. Un pari séduisant pour l'ASM ? 6 – Wellington Silva recalé par Bordeaux Alors que Bordeaux annonçait dimanche l'arrivée de Wellington Silva (24 ans) dans ses rangs, le Brésilien ne signera finalement pas chez les Girondins. Un problème a été décelé lors de la visite médicale a indiqué le club aquitain par le biais d'un communiqué. «A la suite de la visite médicale, le club a décidé de ne pas concrétiser le transfert de Wellington Silva» , peut-on lire sur le compte Twitter des Marine et Blanc. Bordeaux était pourtant prêt à débourser 4,5 millions d'euros pour recruter l'ailier de Fluminense. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mardi 25 juillet à 18h C'est officiel : - Le milieu offensif Naïm Sliti a été prêté par Lille à Dijon.

- Le milieu offensif du Betis Séville Jonas Martin a signé 3 ans à Strasbourg.

- Le milieu défensif Habib Maïga a prolongé jusqu'en 2020 à Saint-Etienne.

- Le milieu offensif lyonnais Aldo Kalulu a été prêté à Sochaux.

- Libéré par l'OM, l'attaquant Antoine Rabillard a rejoint Béziers (National 1).

- Le défenseur brésilien d'Estoril au Portugal, Dankler, a été prêté à Lens.

- Le Français Jordan Veretout a signé 4 ans à la Fiorentina. Aston Villa récupère 7 millions d'euros dans la transaction.

- L'attaquant de la Fiorentina Federico Bernardeschi a signé à la Juventus, qui ra déboursé 40 millions d'euros.

- L'attaquant du Bayer Leverkusen Javier Chicharito Hernandez a rejoint West Ham pour 18 millions d'euros. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - Le PSG réclame 30 millions d'euros à Tottenham pour Serge Aurier. Les Spurs en proposent 20 pour le moment.

- L'OM aurait bien proposé 15 millions d'euros au Milan AC pour Carlos Bacca.

- L'attaquant du Celtic Glasgow Moussa Dembélé serait emballé à l'idée de rejoindre l'OM.

- Poussé vers la sortie, Henri Bedimo ne souhaite pas quitter l'OM.

- En cas d'arrivée d'un nouvel attaquant, Clinton Njie pourrait quitter l'OM.

- L'OM pourrait également avoir des vues sur l'attaquant d'Arsenal Lucas Perez.

- L'OM aurait aussi pris des renseignements sur l'attaquant de Manchester City Wilfried Bony, proche d'un retour à Swansea.

- Le milieu de Leicester Nampalys Mendy ne serait plus très loin de Bordeaux.

- West Ham, le FC Séville et Besiktas trouvent tous le Montpelliérain Ryad Boudebouz trop cher (15 millions d'euros).

- L'ailier messin Ismaïla Sarr devrait rejoindre Rennes pour 15 millions d'euros. A l'étranger : - Hugo Lloris n'a aucune intention de quitter Tottenham.

- Le FC Barcelone ne lâche pas le milieu offensif de Liverpool Philippe Coutinho.

- L'entraîneur Diego Simeone devrait prolonger jusqu'en 2019 à l'Atletico Madrid.

- Chelsea souhaite recruter Alex Sandro (Juve), Fernando Llorente (Swansea), Antonio Candreva (Inter) et Virgil van Dijk (Southampton).

- Liverpool aurait proposé 83 millions au RB Leipzig pour Naby Keita.

- Swansea aurait refusé 45 millions d'euros d'Everton pour son milieu de terrain Gylfi Sigurdsson. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

