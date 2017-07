Transfert : l'Inter Milan et Manchester United prêts à batailler pour le gros coup Vidal !

Taulier du Bayern Munich, Arturo Vidal plaît à du beau monde. En effet, l'Inter Milan et Manchester United sont très intéressés par le milieu de terrain chilien, qui pourrait faire l'objet d'offres importantes dans les prochains jours.

Arturo Vidal plaît aux cadors européens.

Neuf buts et trois passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues, Arturo Vidal (30 ans) a réalisé la saison la moins aboutie depuis son départ du Bayer Leverkusen pour la Juventus Turin à l'été 2011.

Malgré des statistiques moins impressionnantes, le Chilien reste un atout majeur au Bayern Munich, où il est indiscutable depuis deux ans. Une aventure que deux clubs ambitieux souhaiteraient néanmoins écourter rapidement.

L'Inter et MU veulent sortir le chéquier

Le premier, c'est l'Inter Milan. Assez discrete sur le marché des transferts, l'institution italienne, qui attend Patrik Schick (Sampdoria), Baldé Keita Diao (Lazio Rome) et Matias Vecino (Fiorentina), serait prête à réaliser un énorme coup en recrutant l'influent métronome bavarois. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, le champion d'Europe 2010 pourrait proposer 50 millions d'euros à l'ogre allemand pour laisser filer le Sud-Américain. Une belle somme, certes, mais qui pourrait ne pas suffire néanmoins.

L'autre équipe intéressée, c'est Manchester United. En quête d'un crack pour son milieu de terrain, José Mourinho, qui courtise Radja Nainggolan (AS Rome), Eric Dier (Tottenham) ou encore Nemanja Matic (Chelsea), souhaite absolument attirer Vidal à Old Trafford. D'après Sport1, le Portugais a demandé à ses dirigeants d'accélérer dans ce dossier afin de doubler la concurrence et de compléter un effectif déjà renforcé en défense (Victor Lindelöf) et en attaque (Romelu Lukaku).

Vidal, seule référence du Bayern au milieu

Reste que les deux équipes vont avoir énormément de mal à convaincre le Bayern. Et pour cause, le départ de Xabi Alonso à la retraite oblige Carlo Ancelotti à garder Vidal. L'infatigable natif de Santiago est en effet celui qui devrait reprendre le flambeau de l'Espagnol en tant que leader de l'entrejeu, où Joshua Kimmich, Renato Sanches, Corentin Tolisso ou encore Sebastian Rudy sont encore trop tendres pour espérer occuper ce rôle. A moins d'une offre complètement folle, l'ancien cadre de la Vieille Dame devrait donc rester en Allemagne.

