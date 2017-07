PSG : la rumeur Neymar de plus en plus dingue, ses coéquipiers tentent d'éteindre l'incendie !

Annoncé de plus en plus proche du Paris Saint-Germain, l'ailier Neymar aurait divulgué son intention de rallier la capitale à ses coéquipiers du FC Barcelone d'après le quotidien Le Parisien. Côté Blaugrana, le défenseur central Javier Mascherano a tenté de calmer le jeu…

Neymar au centre de toutes les spéculations.

Le feuilleton Neymar devient complètement fou ! Alors que la presse catalane lui prête le désir de quitter le FC Barcelone pour enfiler le costume de patron ailleurs cet été, l'ailier de 25 ans a été annoncé «à 95%» au Paris Saint-Germain par la Radio Catalunya jeudi soir.

Sport annonce une offensive avant mercredi !

Si ce pourcentage apparaît bien sûr fantaisiste, il semble désormais évident que le club de la capitale compte jouer sa carte à fond dans ce dossier. Ce vendredi, le quotidien catalan Sport s'aventure même à affirmer que le vice-champion de France envisagerait de payer la clause libératoire du Brésilien (222 millions d'euros) avant mercredi prochain !

Difficile tout de même de croire que le PSG parvienne à boucler une opération aussi complexe financièrement en si peu de temps. Ensuite, pourquoi cette date ? Sans doute parce que le Barça et Paris effectuent tous deux une tournée aux Etats-Unis. Or, les hommes d'Unai Emery reviendront en France mercredi et ils préféreraient évidemment rentrer avec l'ancien prodige de Santos dans leurs valises…

Encore faudrait-il que celui-ci accepte de rejoindre la capitale. Et au vu des prétentions salariales de l'Auriverde (30-40 M€ net annuels) et de la prime à la signature qu'exigerait son père (plus de 40 M€), les négociations s'annoncent très longues… D'après le quotidien Le Parisien, généralement bien informé sur le recrutement du PSG, l'affaire serait tout de même bien engagée puisque le journal croit savoir que le Sud-Américain a annoncé à certains de ses coéquipiers qu'il avait décidé de rejoindre le club francilien ! Une information à prendre évidemment avec des pincettes. Pour sa part, le défenseur central, Javier Mascherano (33 ans), ne semble d'ailleurs pas mis dans la confidence.

Mascherano prend position

«Il est vraiment heureux à Barcelone, vraiment heureux», a assuré l'Argentin à la chaîne ESPN. «Le Barça est un club qui lui a permis d'évoluer au plus haut niveau, mais chaque joueur prend ses propres décisions. Il est jeune et j'espère qu'il va rester à Barcelone pour plusieurs années encore. C'est vraiment un joueur important, en raison de son âge, c'est le futur du club et nous espérons que nous allons continuer à compter sur lui.» La veille, le milieu de terrain polyvalent Sergi Roberto avait également affirmé que son coéquipier est «très heureux» au Barça.

Apparu en pleine réflexion sur une photo publiée sur Instagram, Neymar ne semble pas pressé d'éteindre ce feuilleton. Il n'a d'ailleurs aucun intérêt à le faire alors que toute cette histoire pourrait se terminer par une nouvelle revalorisation salariale au Barça… Côté blaugrana en tout cas, comme la mise en garde du président Josep Maria Bartomeu l'avait déjà prouvé jeudi (voir ici), on commence à prendre ces rumeurs très au sérieux !

Au vu des dernières rumeurs, croyez-vous à l'éventuelle arrivée de Neymar au PSG ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…