Transfert : Monaco fixe un tarif mirobolant pour Mbappé, un duel Real-Barça à venir ?

Courtisé par les plus grands clubs européens, Kylian Mbappé reste pour le moment à Monaco. Mais le champion de France n'est pas complètement fermé à un départ de sa pépite, pour qui il faudra débourser 190 millions d'euros afin de s'attacher ses services. De quoi repousser définitivement le Real Madrid et le FC Barcelone ?

Mbappé affole toujours le mercato.

Depuis plusieurs semaines, Monaco est harcelé par les plus grands clubs européens pour son attaquant, Kylian Mbappé (18 ans). A tel point que la formation de la Principauté a décidé de sortir les crocs en menaçant les prétendants du Français de saisir la Ligue de Football Professionnel (LFP) et la FIFA pour «engager des procédures disciplinaires à l'encontre des clubs contrevenants» , estimant que ces derniers usaient de méthodes illégales en approchant directement le joueur. Un message qui pourrait s'adresser au Paris Saint-Germain et à Manchester City, mais pas au Real Madrid, selon les dernières indiscrétions.

Monaco veut 190 M€

Si l'ASM refuse catégoriquement de céder Mbappé à son plus grand concurrent sur la scène nationale, elle n'est en revanche pas fermée à l'idée de laisser partir sa pépite du côté de la capitale espagnole. Mais pour cela, les Merengue devront mettre la main à la poche. En effet, Marca nous informe ce vendredi que la Maison Blanche, qui s'est une nouvelle fois rapprochée de l'institution princière pour connaître le tarif définitif de Mbappé, a appris qu'il fallait débourser 190 millions d'euros pour boucler le dossier.

Le Real et le Barça prêts à faire sauter la banque ?

Si ce chiffre semble totalement démesuré, le Real Madrid pourrait-il être définitivement refroidi ? Il est permis d'en douter. Avec la vente d'Alvaro Morata à Chelsea pour 80 millions d'euros et la cession imminente de Danilo à Manchester City pour 35 millions d'euros (bonus compris), le champion d'Espagne va disposer de fonds importants pour réaliser un énorme coup d'ici la fin du mercato.

Marca va plus loin et annonce que le FC Barcelone, en retrait dans ce feuilleton, pourrait également mettre son grain de sel. Mais pour cela, il faudrait que le club catalan perde Neymar, annoncé proche du PSG, et récupère au passage les 222 millions d'euros de la clause libératoire du Brésilien. Un chèque énorme qui pourrait être réinvesti pour tenter de recruter deux ou trois éléments cotés parmi lesquels Mbappé (en plus de Coutinho ou Dybala) fait partie. Dans ce mercato complètement dingue, rien ne semble impossible...

