Lyon : pas convié en Chine, Yanga-Mbiwa peut préparer ses valises...

Absent du groupe de 24 joueurs retenus pour la tournée de l'Olympique Lyonnais en Chine, le défenseur central Mapou Yanga-Mbiwa s'est clairement vu indiquer la sortie par les Gones…

Mapou Yanga-Mbiwa dans l'impasse à Lyon.

«Il n'y aura pas de loft.» Lundi, face à la presse, le président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, s'est montré très clair concernant la situation des joueurs indésirables dans le Rhône.

S'il ne se retrouve pas à proprement parler mis à l'écart, le défenseur central Mapou Yanga-Mbiwa va néanmoins rester à quai en France alors que ses coéquipiers se sont envolés pour la Chine ce mercredi. Avec Maciej Rybus, en instance de départ, et Aldo Kalulu, l'international français de 28 ans ne fait pas partie de la liste des 24 joueurs convoqués pour cette tournée d'avant-saison.

Un but puis la réserve…

Après avoir pris part au premier match en amical contre Bourg en Bresse (3-1) et inscrit le premier but de son club cette saison, l'ancien Montpelliérain a disparu des radars et évolué avec la réserve lyonnaise contre MDA Chasselay (2-1) le week-end dernier ! Ce dénouement n'a donc rien de surprenant pour un élément qui, hormis six bons mois début 2016, est à la peine depuis son arrivée à l'OL il y a deux ans.

Une porte de sortie en Liga ?

Sans compter qu'avec le recrutement de Marcelo et le repositionnement de Jérémy Morel dans l'axe, les Gones disposent désormais de six joueurs pour deux places en charnière centrale (Mouctar Diakhaby, Emanuel Mammana, Marcelo, Morel, Nicolas Nkoulou et Yanga-Mbiwa) ! Un petit dégraissage s'impose donc. Sans surprise, celui-ci va concerner le champion de France 2012, qui se voit clairement montrer le chemin de la sortie, et probablement Nkoulou, même si le Camerounais est du voyage en Chine.

Reste donc au natif de Bangui à se trouver un nouveau point de chute. Récemment, le quotidien régional Le Progrès mentionnait des touches en Liga. Si la Turquie est également évoquée, la piste la plus chaude mènerait à Malaga. D'après le journal Marca, l'OL réclamerait 3 millions d'euros pour le défenseur acheté 8 M€ (hors bonus) en 2015. Avis aux amateurs…

D'après vous, quel montant peut espérer l'OL pour Yanga-Mbiwa ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…