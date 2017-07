OM : un coup à jouer pour Moussa Sissoko ?

Peu utilisé à Tottenham, Moussa Sissoko souhaite partir. Pas opposé à son départ, Tottenham s'attend toutefois à perdre de l'argent dans ce dossier. Les courtisans du milieu de terrain français ont peut-être une belle carte à jouer, notamment l'OM.

Sissoko a vécu une saison galère à Tottenham

Arrivé l'été dernier à Tottenham avec le plein de confiance, Moussa Sissoko se retrouve dans un état d'esprit moins joyeux un an plus tard. Celui qui avait été élu meilleur joueur de la finale de l'Euro 2016 perdue par l'équipe de France contre le Portugal (0-1 ap) a connu une première saison difficile chez les Spurs, où il n'a été titularisé qu'à huit reprises en championnat. Et l'avenir ne s'annonce guère plus radieux.

Le milieu de terrain de 27 ans n'entre toujours pas dans les plans de Mauricio Pochettino pour le prochain exercice. Conséquence, il souhaite faire ses valises. Cela tombe bien puisque les Spurs n'ont pas l'intention de le retenir. Mais le club londonien est bien conscient qu'il lui sera impossible de récolter les 35 millions d'euros déboursés l'été dernier pour arracher l'ancien Toulousain à Newcastle.

L'OM toujours intéressé

Selon le Daily Mail, Tottenham s'est résigné à perdre de l'argent dans ce dossier. Une aubaine pour les clubs intéressés par l'international français, dont l'Olympique de Marseille fait partie. Alors qu'Andoni Zubizarreta avait sondé le joueur en avril dernier, le London Evening Standard assurait la semaine passée que Sissoko, pas insensible à l'intérêt marseillais il y a quelques mois, restait dans le viseur du club phocéen.

Néanmoins, l'OM n'est pas disposé à payer une indemnité de transfert élevée, qui pourrait tout de même atteindre au moins 20 millions d'euros, pour renforcer un poste qui n'est pas sa priorité. Le média londonien assurait d'ailleurs que les Olympiens songeaient davantage à un prêt. Justement, Tottenham est disposé à inclure une option d'achat et prendre en charge une partie de son salaire estimé à plus de 50 000 euros par semaine. Marseille tentera-t-il le coup ?

