Milan : un mercato dingue, tout savoir sur les recrues et quel onze de départ pour Vincenzo Montella ?

En recrutant Leonardo Bonucci à la Juventus, le Milan AC a frappé un énorme coup sur le marché des transferts. Un renfort de poids qui s'ajoute aux joueurs très talentueux qui ont déjà fait leurs premiers pas avec la formation lombarde, sérieuse candidate pour le titre de champion d'Italie dès la saison prochaine. Rodriguez et Calhanoglu vont régaler à Milan. Les supporters du Milan AC rêvent debout depuis quelques semaines. Alors que leur club a été cédé au consortium d'investisseurs chinois, Rossoneri Sport Investment Lux, pour 740 millions d'euros, le 13 avril dernier, les plus fervents fans de l'institution lombarde ne s'attendaient probablement pas à un mercato aussi fou. Eh bien si ! Mateo Musacchio, Franck Kessié, Ricardo Rodriguez, André Silva, Hakan Calhanoglu, Fabio Borini, Andrea Conti, Leonardo Bonucci et Lucas Biglia, le septuple champion d'Europe a déjà déboursé 215 millions d'euros pour neuf joueurs de très grande qualité, et pourrait même continuer sa folie sur le marché des transferts. En attendant le recrutement éventuel de nouveaux joueurs, Maxifoot vous présente les nouveaux Rossoneri. Andrea Conti, 23 ans, défenseur/milieu droit Transféré de l'Atalanta Bergame pour 25 M€ L'essuie-glace. Probablement la moins connue des recrues milanaises, mais sûrement celle qui pourrait faire la plus grande impression. Souvent utilisé en tant que piston droit, le néo-international italien a réalisé une saison exceptionnelle, couronnée de 8 buts et 4 passes décisives en championnat. C'est surtout sa générosité et son activité incessante dans son couloir droit qui ont régalé les fans de Serie A, qui ont dû voir du Gianluca Zambrotta en lui. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si pour sa seule et unique sélection, il a réussi l'exploit de délivrer 3 passes décisives... Leonardo Bonucci, 30 ans, défenseur central Transféré de la Juventus Turin pour 40 M€ Le patron. S'il fallait définir le défenseur parfait, Bonucci, sextuple champion d'Italie en titre, serait en haut de liste. Rugueux, puissant, rapide, classe, élégant, solide, les qualificatifs ne manquent pas pour évoquer le désormais ancien taulier de la Juventus. Considéré comme un des meilleurs joueurs du monde à son poste, cet extraordinaire relanceur, dont le transfert en a étonné plus d'un, aura la lourde tâche de porter sur ses épaules le nouveau projet milanais. Pour commencer, le brassard de capitaine devrait lui revenir. Rien que ça ! Mateo Musacchio, 26 ans, défenseur central Transféré de Villarreal pour 18 M€ Le sage. Après huit années pleines (249 matchs) avec le Sous-marin jaune, le très expérimenté défenseur central a décidé de franchir un cap. Malgré une taille moyenne (1m82), l'Argentin brille par ses qualités de relance et sa faculté à lire le jeu adverse, s'imposant comme une valeur sûre de Liga depuis près d'une décennie. Son arrivée à Milan va lui permettre de briguer une place en sélection, où il a souvent été boudé par les prédécesseurs de Jorge Sampaoli, puisqu'il ne compte que 6 capes. Ricardo Rodriguez, 24 ans, latéral gauche Transféré de Wolfsbourg pour 18 M€ Le pourvoyeur. Un temps ciblé par le Paris Saint-Germain, le Suisse a finalement pris la direction de la Lombardie, où sa patte gauche a fait craquer les nouveaux dirigeants. En cinq saisons chez les Loups, le superbe gaucher a inscrit 22 buts et délivré 26 passes décisives en 183 rencontres. Un véritable poison pour les équipes adverses, souvent surprises par son excellente qualité de centres et sa précision chirurgicale sur coups de pied arrêtés. Et si Mauro Tassotti avait trouvé son digne successeur ? Franck Kessié, 20 ans, milieu défensif Transféré de l'Atalanta Bergame pour 28 M€ Le bulldozer. Si l'Atalanta Bergame a terminé 4e de Serie A la saison passée, l'Ivoirien y est pour beaucoup. Costaud physiquement, le milieu de terrain a impressionné par sa faculté à aiguiller le jeu mais également à se projeter, en attestent ses 6 buts inscrits en championnat. Convoitée par Chelsea, Manchester United, l'Inter Milan ou encore l'AS Rome, la star montante des Éléphants s'est imposée comme un des futurs meilleurs joueurs à son poste de l'autre côté des Alpes. Lucas Biglia, 31 ans, milieu défensif Transféré de la Lazio Rome pour 20 M€ Le taulier. Découvert sur le tard, l'Argentin a parfaitement réussi à s'adapter au championnat italien, réalisant notamment quatre saisons pleines avec la Lazio. S'il n'est pas le plus doué et le plus coté des milieux, sa présence est indispensable pour ses équipes. Son intelligence sur le terrain lui a même permis de devenir un taulier de l'Albiceleste, avec laquelle il est indiscutable depuis de nombreuses années déjà. Un profil qui colle parfaitement au Milan AC, en mal de leaders depuis trop longtemps. Hakan Calhanoglu, 23 ans, milieu offensif Transféré du Bayer Leverkusen pour 22 M€ Le sniper. Le Milan AC tient son nouveau Andrea Pirlo ! Plus offensif que l'Italien, le Turc, capable également d'évoluer sur les ailes, va pouvoir régaler le public de San Siro dans les prochains mois. Car à l'heure actuelle, il est difficile de trouver un meilleur tireur de coups francs que lui (6 marqués en Bundesliga en 2015-2016). Armé d'un pied droit d'une insolente précision, le natif de Mannheim en Allemagne dispose d'un profil rare qui va faire énormément de bien à sa nouvelle équipe. Mais avant cela, Calhanoglu va devoir retrouver la forme, lui qui a été suspendu 4 mois en février pour avoir rompu illégalement son contrat avec Trabzonspor en 2011. En tout cas, les gardiens de Serie A sont prévenus, les toiles d'araignées pourraient ne pas tenir ! Fabio Borini, 26 ans, attaquant polyvalent Transféré de Sunderland pour 6 M€ Le joker. Longtemps considéré comme un des plus grands talents du football italien, le joueur passé par Liverpool n'a jamais vraiment confirmé. Trop tendre, mal utilisé, le transfuge de Sunderland regagne son pays natal après cinq années mitigées en Premier League, où il n'a inscrit que 16 buts en 107 rencontres, souvent en tant que joker. L'occasion pour lui de retrouver ses bonnes sensations, a priori dans un rôle de remplaçant pour débuter. Mais l'air de la Lombardie pourrait lui donner la bonne idée de faire réfléchir son entraîneur. A condition de retrouver son football ! André Silva, 21 ans, attaquant de pointe Transféré de Porto pour 38 M€ Le killer. Considéré comme le digne successeur de Pedro Miguel Pauleta en sélection, l'avant-centre a tout pour exploser à Milan. Rapide, puissant, technique, le Portugais est le prototype du buteur moderne. Auteur de 16 buts en Liga NOS pour sa première saison pleine, le renard des surfaces a les moyens de reprendre le flambeau du légendaire Andriy Shevchenko, à condition de s'adapter très rapidement à ce nouveau contexte, loin de son confort habituel. On en parle... Andrea Belotti, 23 ans, attaquant de pointe 26 buts en Serie A, l'attaquant du Torino a explosé lors du dernier exercice. En quête d'un attaquant de pointe de très haut niveau depuis Christian Vieri, la Squadra Azzurra a probablement trouvé le successeur du «Bison» . Robuste, puissant, adroit dans les airs, le Grenat a inscrit l'intégralité de ses buts dans la surface, dont 11 de la tête, preuve qu'il règne en maître dans cette zone du terrain. Problème, son club réclame 100 millions d'euros pour le laisser filer et ne semble pas disposé à baisser ce tarif. Pour l'arracher au Torino, Milan va devoir mettre la main à la poche ! Pierre-Emerick Aubameyang, 27 ans, attaquant de pointe C'est un des rêves des nouveaux dirigeants. Formé au club, le Gabonais n'a disputé qu'un seul bout de match avec les Rossoneri. Désormais aguerri, l'ancien Stéphanois, 5e meilleur buteur d'Europe la saison passée avec 40 buts en 46 rencontres toutes compétitions confondues, pourrait être la cerise sur le gâteau. Redoutable finisseur, sa vitesse serait bien évidemment un atout majeur pour faire mal aux solides défenses de Serie A. Mais pour cela, il faudra réaliser une folie et casser la tirelire une bonne fois pour toutes puisqu'on évoque une somme de 70 millions d'euros. Surtout, il faut faire avec la concurrence de Chelsea, qui semble avoir une longueur d'avance dans ce dossier... Alvaro Morata, 24 ans, attaquant de pointe Il bouillonne sur le banc du Real Madrid ! Revenu dans son club formateur l'été dernier, l'Espagnol a mis une énorme pression sur Karim Benzema la saison passée, en vain. Malgré son bilan très honorable de 20 buts en 43 matchs, dont 19 en tant que titulaire, toutes compétitions confondues, le renard des surfaces n'a pas réussi à faire changer d'avis Zinedine Zidane. Du coup, un départ semble la meilleure solution. Si Chelsea est sur les rangs, Milan a une bonne carte à jouer dans ce dossier, qui pourrait lui coûter 70 millions d'euros. L'arrivée de Bonucci, son ami de l'époque turinoise, pourrait en tout cas être un atout non-négligeable pour les dirigeants lombards, d'autant plus que des trois attaquants ciblés, il est le plus expérimenté en C1 avec déjà trois finales atteintes ces quatre dernières années ! Une équipe type probable en 4-2-3-1 Une équipe type probable en 3-4-3 Que pensez-vous du mercato du Milan AC ? Quelles sont les meilleures recrues ? Quelle pointure en attaque pour l'avenir ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





