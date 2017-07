PSG : le nouveau message est clair pour Ben Arfa et Krychowiak, il est temps de partir !

Si Hatem Ben Arfa et Grzegorz Krychowiak pensaient pouvoir inverser la tendance au Paris Saint-Germain, c'est raté ! Les deux joueurs n'ont pas été convoqués pour la tournée aux Etats-Unis et resteront au Camp des Loges pour s'entraîner... et songer à un départ désormais.

Krychowiak et Ben Arfa privés de tournée aux USA

Très peu utilisés par Unai Emery la saison dernière, et même écartés du groupe durant toute la fin de l'exercice, Hatem Ben Arfa et Grzegorz Krychowiak avaient fait passer le message qu'ils souhaitaient rester au Paris Saint-Germain cet été pour s'y imposer. Mais ce sera plus que compliqué...

Le PSG s'envole aux USA, sans Ben Arfa et Krychowiak

Même s'ils ont participé au match amical contre le Paris FC (1-1) ce vendredi, Ben Arfa et Krychowiak savent désormais que le club de la capitale ne compte pas plus sur eux, malgré leurs efforts depuis le début de la préparation. En effet, plusieurs sources (L'Equipe, Le Parisien, RMC...) annoncent que les deux joueurs n'ont pas été convoqués pour la tournée de pré-saison aux Etats-Unis, du 15 au 26 juillet.

Le message est clair : le Français, qui a été prévenu ce vendredi par un intendant du club selon RMC, et le Polonais de 27 ans ne font pas partie des plans d'Emery pour la saison à venir, et l'Espagnol tient à leur faire comprendre qu'ils peuvent se mettre à la recherche d'un nouveau club dès à présent. En attendant, les deux joueurs resteront au Camp des Loges pour s'entraîner avec un préparateur physique.

Krychowiak a des touches, Ben Arfa a... un gros salaire

Ces dernières semaines, le nom de Krychowiak a été cité du côté de l'Inter Milan et du FC Valence. Problème, ces deux clubs ne mettront pas sur la table une somme de 33 millions d'euros, soit le montant déboursé par le PSG pour l'arracher au FC Séville il y a un an. Paris devra se résoudre à perdre un peu d'argent dans ce dossier.

Quant à Ben Arfa, arrivé libre, son salaire sera le principal problème puisqu'il touche environ 10 millions d'euros brut par an dans la capitale. A un an du terme de son contrat, il lui sera difficile de trouver mieux ailleurs, à moins de s'exiler dans un championnat plus exotique. Mais l'ancien Lyonnais et Marseillais est-il prêt à rester à Paris pour toucher son confortable salaire tout en sachant qu'il ne jouera quasiment pas ? A 30 ans, il lui faudra faire le bon choix...

