PSG : son départ, Kluivert, Mbappé... Létang lâche ses vérités Romain Lantheaume - Actu Ligue 1, Mise en ligne: le 14/07/2017 à 11h13 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Parti du poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain à l'issue de la saison dernière, Olivier Létang est revenu ce vendredi dans les colonnes de L'Equipe sur les raisons qui l'ont poussé à démissionner. Létang a mal vécu sa dernière saison au PSG. Avec le feuilleton pour lui dénicher un successeur puis la nomination d'un dirigeant de renom comme Antero Henrique à sa place, le départ d'Olivier Létang du poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain est vite passé au second plan. Démissionnaire depuis avril, le Français a quitté ses fonctions à l'issue de la saison dernière. Désormais haut responsable d'une société qui gère les intérêts de 140 joueurs, le dirigeant a effectué un bilan de ses 5 années parisiennes dans les colonnes de L'Equipe. L'occasion pour l'ancien directeur général du Stade de Reims de revenir sur les raisons de son départ. Sans surprise, tout a commencé il y a un an avec la nomination de Patrick Kluivert au poste de directeur du football. «Je ne pilotais plus le bateau» «J'avais beaucoup d'interrogations après l'été 2016, lorsque j'ai été informé au dernier moment de l'arrivée de Patrick Kluivert. (…) J'étais en famille, et j'ai été appelé un quart d'heure avant l'officialisation. On m'a dit que l'arrivée de Patrick n'était pas une bonne nouvelle pour moi et qu'une partie de mes missions allaient être couvertes par ce poste de directeur du football», a raconté le natif du Mans. «Ce fut une première situation compliquée à gérer. Les médias l'ont évoquée en disant que je n'étais pas pleinement satisfait, ce qui était vrai.» «Des prérogatives m'étaient enlevées, je ne pilotais plus le bateau… (…) On a malgré tout passé la saison. J'aime bien les choses claires en termes d'organisation, et ce n'était pas le cas. Je n'étais pas assez épanoui, donc je suis parti», a poursuivi l'ancien milieu de terrain. Invité à s'exprimer sur les ratés du mercato d'été 2016, Létang assure que les responsabilités sont partagées et que l'entraîneur Unai Emery, nommé fin juin 2016, a bien été intégré au processus de décision, à deux exceptions près. «J'ai dit à l'actionnaire que Mbappé était LE joueur à prendre» «Il y a deux joueurs pour lesquels Unai Emery n'a pas été directement impliqué dans le processus, et deux seulement : Hatem Ben Arfa et Thomas Meunier. Pour tous les autres, il a été intégré», a assuré l'ancien adjoint de Leonardo. «J'ai lu que le coach n'était pas arrivé au moment de la signature de Krychowiak. Vous vous doutez bien qu'Unai a été contacté en amont de sa nomination et que du travail a été fait avec lui en amont de l'officialisation de son arrivée. Cela a été une décision collégiale. Comme l'a été l'arrivée de Thomas, une réussite. Et même si le coach ne le connaissait pas précisément, on n'a pas fait signer Thomas - ni Hatem d'ailleurs - sans lui en parler.» S'il se félicite des 15 titres remportés par le PSG durant son mandat, l'ancien Francilien part en revanche avec quelques regrets. «S'il y a des joueurs que j'aurais aimé faire venir, ce sont Philippe Coutinho (Liverpool) et Thomas Lemar (Monaco), qui aujourd'hui se révèlent. (…) J'ajoute Kylian Mbappé aussi... Tous les très grands le voulaient il y a un an, et, à la fin, il ne restait plus que Monaco et Paris. J'ai dit à l'actionnaire qu'il était LE joueur à prendre. Pas il y a six mois, mais il y a deux ans. Kylian est différent.» Sur ce coup-là, Létang avait eu du nez ! Comprenez-vous le choix de Létang ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+ Un problème avec cet article ? Prévenez-nous en cliquant sur ce lien





Publiez un commentaire avec votre compte Facebook, Yahoo, Hotmail ou AOL AIDE REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS Pour signaler un abus, contactez moderation@maxifoot.fr



REAGISSEZ : Communauté FACEBOOK Communauté DISQUS