Transfert : après Valbuena et Dirar, Fenerbahçe veut piocher au PSG !

Après avoir déjà recruté Mathieu Valbuena (OL) et Nabil Dirar (Monaco) cet été, Fenerbahçe a jeté son dévolu sur un nouveau joueur du championnat de France. D'après L'Equipe, le club stambouliote est entré en contact avec le Paris Saint-Germain au sujet de l'ailier Lucas, potentiellement sur le départ.

Une porte de sortie s'offre à Lucas.

Décevant 3e du championnat turc la saison passée, Fenerbahçe compte bien bâtir une équipe ambitieuse pour jouer à nouveau les premiers rôles cette saison. Afin d'atteindre cet objectif, le club stambouliote a décidé de donner un accent très francophone à son effectif.

Le gardien Carlos Kameni (ex-Le Havre et Saint-Etienne) est arrivé en provenance de Malaga, tandis que le milieu offensif Mathieu Valbuena (OL) et le milieu polyvalent Nabil Dirar (Monaco) ont été recrutés directement en Ligue 1. Et ce n'est peut-être pas fini !

La Roma, l'Inter et Liverpool moins pressants

Après avoir tenté le gros coup Hatem Ben Arfa, beaucoup trop gourmand, le cador de Turquie cible en effet un autre joueur possiblement sur le départ cet été au Paris Saint-Germain : Lucas ! L'Equipe affirme ce jeudi que le Fener a contacté le club de la capitale pour discuter d'un éventuel transfert de l'ailier de 24 ans. A priori, le PSG ne s'opposera pas au départ du Brésilien, sous réserve de s'y retrouver un minimum financièrement.

Recruté pour 40 millions d'euros en 2012, le natif de Sao Paulo est désormais évalué à 25-30 M€. Une somme conséquente mais les clubs turcs ont prouvé cet été qu'ils ne manquent pas de moyens, même si cela se voit davantage au niveau des salaires, très lucratifs, que des indemnités de transferts. De son côté, alors que l'Inter Milan, Liverpool et surtout l'AS Roma le courtisent également, mais avec moins d'insistance, le Sud-Américain accepterait-il de rejoindre un championnat un peu moins huppé avec la Ligue Europa comme seule perspective européenne cette saison (en cas de qualification à l'issue du 3e tour préliminaire) ?

Lucas – «si une proposition arrive…»

En tout cas, l'avenir de Lucas ne semble plus tellement passer par Paris. Auteur d'une première partie de saison intéressante, l'Auriverde a perdu sa place de titulaire l'hiver dernier suite à l'arrivée de Julian Draxler. Malgré une progression indéniable sur le plan statistique (19 buts en 53 matchs toutes compétitions confondues), le Sud-Américain laisse toujours les supporters sur leur faim. Conscient qu'un nouveau concurrent risque d'arriver cet été, il ne ferme pas la porte à un départ.

«J'ai un contrat jusqu'en 2020 au PSG. Si une proposition arrive, on l'analysera. Pour le moment, rien n'est arrivé», expliquait l'intéressé au journal Diario il y a un mois. «Quitter le PSG et aller dans un autre club en Europe est une possibilité, mais j'ai un contrat et, jusque-là, je n'ai pas reçu d'offres. Si c'est le cas, nous verrons ce qui est le mieux pour moi et pour le club. Mais je suis bien à Paris.» Affaire à suivre…

