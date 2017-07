Transfert : Monchi tente de récupérer Nasri à la Roma !

Sous contrat jusqu'en 2019, Samir Nasri ne devrait pas rester à Manchester City. Annoncé en Turquie ou en Chine, le milieu offensif a aussi des touches intéressantes en Italie, à l'image de la Roma dont le directeur sportif Monchi connaît bien le Français.

Samir Nasri pourrait rebondir à la Roma.

Quel avenir pour Samir Nasri ? Absent des plans du manager Pep Guardiola, le milieu de 30 ans devra sûrement quitter Manchester City, une fois de plus. Malgré un prêt mitigé au FC Séville, l'ancien joueur d'Arsenal est convoité en Chine et en Turquie.

Le clan Nasri en contact avec Monchi

Pourtant, Nasri pourrait en surprendre plus d'un cet été. Loin de son meilleur niveau depuis des années, notamment en raison de pépins physiques, le Français intéresse sérieusement la Roma. Une idée du directeur sportif Monchi, qui l'avait déjà attiré en Andalousie. Visiblement, le dirigeant espagnol a apprécié ses performances puisqu'il a déjà contacté l'agent du Citizen.

«Le joueur appartient toujours à Manchester City et nous évaluons plusieurs options, a confié le représentant de Nasri, Alain Migliaccio, au site Romanews. Il y a la possibilité d'un transfert en Chine. Concernant l'Italie, il y a deux clubs qui sont intéressés et avec qui nous avons déjà discuté. Ce sont des équipes de top niveau. Monchi le voulait à Séville et le connaît bien. Une ville et une équipe comme celle de la Roma, cela pourrait être intéressant pour Nasri.»

Le rebond idéal pour le Français ?

Même s'il tient à «comprendre les plans de la Roma et voir si Samir peut vraiment s'adapter au projet» , l'agent sait pertinemment que son client, qui n'est sûrement pas la seule piste romaine, aura du mal à trouver un club plus huppé. Aux côtés de ses compatriotes Maxime Gonalons et William Vainqueur, Nasri a de nouveau l'occasion de jouer les premiers rôles dans un championnat compétitif, et de disputer la Ligue des Champions. Sans doute une opportunité à saisir pour le Marseillais.

