Journal des Transferts : Alves signe au PSG, Giroud ouvre la porte, Mandanda a aidé l'OM et Rami s'annonce... Romain Rigaux - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 12/07/2017 à 17h59

Alves signe au PSG, Giroud ouvre la porte à un départ d'Arsenal, Mandanda a aidé l'OM et Rami s'annonce, Marcelo arrive à Lyon, Corchia file au FC Séville... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces 24 heures. Daniel Alves portera le numéro 32 au PSG Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Daniel Alves au PSG jusqu'en 2019 C'était attendu, c'est désormais officiel : Daniel Alves rejoint le Paris Saint-Germain ! Libre depuis son départ de la Juventus Turin, le latéral droit brésilien s'est engagé ce mercredi pour deux saisons en faveur du PSG, soit jusqu'en 2019. Le club de la capitale a doublé Manchester City sur ce dossier et réalise son premier gros coup du mercato. A Paris, l'Auriverde percevra un salaire annuel estimé entre 12 et 14 millions d'euros brut ! Ce qui le place directement parmi les plus gros salaires du club en compagnie de Thiago Silva, Edinson Cavani et Angel Di Maria. Il portera le numéro 32. 2. Giroud ouvre la porte à un départ Jusqu'à présent, Olivier Giroud a toujours annoncé vouloir rester à Arsenal cet été pour regagner sa place de titulaire. Mais l'arrivée d'Alexandre Lacazette a semé le doute dans l'esprit de l'attaquant français, plus vraiment certain de son avenir chez les Gunners. «Honnêtement, je ne sais pas. Pour le moment, je suis toujours un joueur d'Arsenal et j'essaie d'être professionnel comme je l'ai toujours été. (...) J'ai déjà rencontré des difficultés ces dernières années mais j'ai toujours réussi à rebondir. Mais cette fois, je ne sais pas. Je ne connais pas mon avenir, donc je ne peux pas vous en dire plus» , a confié l'international tricolore à Sky Sports. Si l'OM, Lyon, Everton ou encore West Ham pourraient tenter d'en profiter, il faudra aussi compter sur les intentions d'Arsène Wenger, désireux pour le moment de conserver l'ancien Montpelliérain. 3. Mandanda a aidé l'OM... Ça continue de bouger du côté de Marseille. Après Valère Germain et Luiz Gustavo, l'OM a accueilli sa troisième recrue estivale : Steve Mandanda. Le gardien de 32 ans a signé un contrat de trois ans en faveur de son ancien club, qu'il avait quitté l'été dernier pour Crystal Palace. Une expérience anglaise peu concluante à cause d'une grave blessure. Le président Jacques-Henri Eyraud a indiqué que le club avait dépassé sa limite fixée pour ce transfert, estimé entre 2 et 6 M€, mais que Mandanda avait fait des efforts financiers pour compenser le prix de la transaction. 4. ...et Rami s'annonce La quatrième recrue devrait rapidement débarquer puisqu'un accord a enfin été trouvé avec le FC Séville pour Adil Rami. Une information confirmée directement par le défenseur central français qui a posté une photo de lui à la Commanderie, où il doit signer un contrat de trois ans, avec une année en option. «On est confiant, mais ce n'est pas encore signé» , a précisé le président Eyraud. Le coût de la transaction est estimé entre 4,5 et 5 millions d'euros. 5. Marcelo arrive à Lyon L'Olympique Lyonnais tient sa sixième recrue du mercato estival. En quête d'un renfort en défense central, le club rhodanien a obtenu ce mardi soir un accord avec Besiktas pour le transfert de Marcelo. Selon les informations de NTV Spor, la formation turque a accepté la deuxième offre de 8,5 millions d'euros en provenance de Lyon pour le Brésilien, à qui il reste une année de contrat chez le champion de Turquie. De son côté, le solide roc sud-américain a déjà trouvé un terrain d'entente avec l'OL. 6. Corchia file au FC Séville Fidèle à ses habitudes, le FC Séville va piocher en Ligue 1 cet été. Sur le départ à Lille, le latéral droit Sébastien Corchia est en passe de rejoindre le club espagnol. Selon La Voix du Nord, l'ancien Sochalien va signer un contrat de quatre ans et son transfert devrait rapporter 5 millions d'euros au LOSC. Les Dogues possèdent déjà son successeur avec le recrutement du Stéphanois Kévin Malcuit. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le mercredi 12 juillet à 18h C'est officiel : - A un an du terme de son contrat, le gardien Gianluigi Donnarumma a prolongé avec le Milan AC jusqu'en 2021.

- L'attaquant du FC Séville, Vitolo, a payé sa clause libératoire de 37,5 M€ avant de s'entendre avec l'Atletico Madrid sur un contrat de 5 ans. Il jouera 6 mois à Las Palmas avant de rejoindre les Colchoneros, interdits de recrutement cet été.

- Le milieu Tongo Doumbia quitte Toulouse et rejoint le Dinamo Zagreb pour 1,2 M€.

- Le défenseur de Bastia, Alexander Djiku, a signé 4 ans à Caen. Son transfert rapporte 2 M€ au club corse.

- Lorient et Dijon sont tombés d'accord pour le transfert de l'attaquant Benjamin Jeannot, qui va signer 4 ans avec le DFCO.

- Un temps annoncé sur les tablettes de l'OM, le défenseur central Francesco Acerbi a prolongé avec Sassuolo jusqu'en 2022.

- Libre depuis la fin de son contrat à Nancy, le milieu Loïc Puyo a signé 2 ans à Angers. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France - Le PSG réclame entre 20 et 25 M€ pour son latéral droit Serge Aurier, ciblé par le Milan AC et l'Inter Milan.

- Le PSG a fixé le prix de son milieu offensif Javier Pastore à 40 M€.

- L'ailier Florian Thauvin a signé un nouveau contrat avec l'OM jusqu'en 2021, avec une revalorisation salariale.

- Le milieu offensif de Lille, Eric Bauthéac, possède des touches en MLS, Turquie et Grèce.

- L'attaquant de Rennes, Giovanni Sio, devrait signer à Montpellier pour 2 M€.

- Le milieu de terrain de Nice, Vincent Koziello, plaît à Saint-Etienne.

- Le défenseur de Monaco, Abdou Diallo, est annoncé proche de Mayence pour 5 M€.

- Strasbourg veut le milieu de Montpellier, Paul Lasne.

- Metz songe à l'attaquant de Newcastle, Emmanuel Rivière.

- Lorient a refusé un échange Fabien Lemoine-Mattéo Guendouzi avec Saint-Etienne.

- Le milieu d'Angers, Thomas Mangani, plaît à Toulouse, Montpellier et Alavés. A l'étranger - A un an du terme de son contrat, le milieu offensif Mesut Özil assure donner sa préférence à Arsenal cet été.

- Surpris par la guérison rapide de Zlatan Ibrahimovic, Manchester United pourrait proposer un nouveau contrat à l'attaquant suédois, libre depuis fin juin.

- Le milieu de Tottenham, Eric Dier, veut rejoindre Manchester United, qui propose 55 M€ alors que les Spurs en demandent 60 M€.

- Le FC Barcelone aurait abandonné la piste du latéral droit Hector Bellerin (Arsenal). Son plan B se nomme Nelson Semedo (Benfica) et une offre de 30 M€ aurait été formulée.

- Le Guangzhou Evergrande a refusé une 2e offre de 27 M€ du Barça pour son milieu Paulinho.

- L'attaquant du FC Cologne, Anthony Modeste a finalement refusé de signer au Tianjin Quanjian (Chine), n'acceptant pas le montage financier mis en place par les deux clubs.

- Le milieu offensif de Manchester United, Adnan Januzaj, va signer à la Real Sociedad pour 11 M€.

- L'attaquant du Milan AC, M'Baye Niang, est proche deFenerbahçe.

- Everton demande à son milieu Ross Barkley de prolonger cet été ou de partir. + Les tableaux mercato des clubs de Ligue 1

A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





