Transfert : Wayne Rooney est de retour à Everton ! (officiel)

Treize ans après son départ pour Manchester United, Wayne Rooney revient à Everton. Son club formateur a officialisé son retour ce dimanche. L'Anglais a signé un contrat de deux ans.

Rooney retrouve le bleu d'Everton

C'est le retour de l'enfant prodigue ! Parti d'Everton pour Manchester United en 2004, Wayne Rooney revient au sein de son club formateur. L'attaquant anglais de 31 ans s'est engagé ce dimanche pour les deux prochaines années en faveur des Toffees.

«Wayne a montré l'ambition et la mentalité de vainqueur dont nous avons besoin, se félicite son nouveau coach Ronald Koeman. Il sait comment remporter des titres et je suis heureux de son choix de revenir ici.» Le montant de l'opération n'a pas été communiqué mais il entre dans le cadre du transfert de Romelu Lukaku à MU pour un total pouvant atteindre 101 millions d'euros.

Un palmarès énorme avec MU

Recruté pour 37 millions d'euros, une somme astronomique à l'époque, à l'âge de 17 ans par les pensionnaires d'Old Trafford, Rooney a marqué 253 buts en 559 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs de Manchester United. En treize ans, il a remporté 5 championnats d'Angleterre, une Coupe d'Angleterre, 4 League Cup, une Ligue des Champions, une Ligue Europa, un Mondial des clubs et 4 Community Shield. Un sacré palmarès !

«Ce n'est pas un secret que j'ai toujours admiré Wayne. Il a été un modèle de professionnalisme durant ses années au club et il restera dans les livres d'Histoire. Il n'est jamais facile de voir un grand joueur de football jouer moins qu'il le voudrait et je ne pouvais pas l'empêcher de retourner à Everton» , a confié José Mourinho sur le site officiel de MU. Rooney a été titularisé à 15 reprises en Premier League la saison dernière et souhaitait obtenir plus de temps de jeu. Chose visiblement promise par Everton.

