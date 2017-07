Rennes : le coup de gueule de Sio !

Alors qu'il ne fait plus partie des plans de Christian Gourcuff, Giovanni Sio souhaite rejoindre Montpellier, avec lequel l'attaquant rennais possède un accord. Mais Rennes reste muet face aux sollicitations du club héraultais.

Sio est très remonté contre le Stade Rennais

Pour Giovanni Sio (28 ans), la fin des vacances a un goût encore plus amer que pour certains. Initialement convoqué pour la reprise de l'entraînement avec Rennes le 2 juillet, l'attaquant s'est vu signifier de ne revenir finalement que le 10 juillet, comme quatre ou cinq de ses coéquipiers. Un premier indice pour l'Ivoirien qui a vite compris que Christian Gourcuff ne comptait plus sur lui.

Sio a bien tenté d'obtenir des explications, mais ses messages restent sans réponse. «J'ai appelé l'entraîneur et je lui ai laissé un message en lui disant de me rappeler, pas de réponse. J'ai aussi écrit au président. Pas de réponse non plus. Je suis passé chercher mes chaussures au centre d'entraînement, ils ont carrément enlevé mon nom sur le casier» , explique-t-il dans les colonnes de L'Equipe. Le message est clair...

Rennes ne répond pas non plus à Montpellier

L'ancien Bastiais, sous contrat jusqu'en juin 2018, s'est donc mis en quête d'un nouveau point de chute et s'est entendu très rapidement avec Montpellier. «Plusieurs équipes s'intéressaient à moi, et au départ je privilégiais une aventure à l'étranger» , raconte Sio. Mais ses échanges avec l'entraîneur montpelliérain Michel Der Zakarian et le président Laurent Nicollin l'ont convaincu.

Problème, Rennes adopte une attitude décidément bien étrange dans ce dossier. Alors que le MHSC a formulé une offre de 1,3 million d'euros, les dirigeants rennais ne répondent pas aux sollicitations du club héraultais. Comme avec le joueur, le club breton reste muet. «Aujourd'hui, personne ne répond. C'est vraiment un manque de respect» , s'agace Sio.

G. Sio - «je suis furieux !»

Et l'agacement laisse place à la colère. «A partir du moment où ils ne comptent pas sur moi, je ne comprends pas pourquoi ils laissent traîner le truc comme ça. J'ai toujours donné le meilleur pour le Stade Rennais pendant deux ans. Je n'ai jamais foutu la merde dans un vestiaire. Je n'ai jamais triché, j'ai marqué des buts. Je ne comprends pas. Je suis furieux !» , lance le Rennais.

Sio devrait en savoir plus sur sa situation lundi, date de la reprise de l'entraînement pour lui. L'occasion de s'expliquer, enfin, avec Gourcuff. «J'ai hâte de voir le coach en face. Il va falloir se justifier» , prévient-il. Il risque d'y avoir quelques tensions chez les Rouge et Noir demain...

