Lyon : Lacazette parti, Genesio donne la tendance pour la suite du mercato

Fort de quatre arrivées mais confronté au départ d'Alexandre Lacazette pour Arsenal, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio, a évoqué la suite du mercato des Gones avec la priorité accordée à deux recrues défensives.

Genesio attend encore des renforts en défense.

«C'est toujours dur quand un joueur qu'on connaît depuis longtemps, qu'on a formé, part dans un autre club. (...) Ça laisse un vide bien sûr car Alex était notre meilleur buteur ces trois dernières saisons.»

Invité à commenter le départ d'Alexandre Lacazette à Arsenal pour 60 millions d'euros (bonus inclus), l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Bruno Genesio, était forcément partagé ce jeudi devant la presse. Alors que Bertrand Traoré et Mariano Diaz ont déjà rejoint les Gones cet été pour renforcer le secteur offensif, le technicien de 50 ans a d'ailleurs confirmé que l'OL ne devrait plus recruter au poste d'avant-centre.

B. Genesio – «ne pas remplacer Tolisso ou Alex par des clones»

«Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. On a Mariano, mais aussi Bertrand qui peut évoluer sur le côté droit et dans l'axe. Aujourd'hui, on en reste là. Ça ne veut pas dire que d'ici le 31 août il n'y aura pas un changement», a nuancé Genesio. «On va voir comment cela se passe pendant la préparation, les amicaux. On verra les opportunités à saisir. C'est la raison pour laquelle on ne ferme aucune porte. On est satisfaits de ce qu'on a au niveau offensif. On a Mariano, Memphis Depay, Bertrand, Nabil Fekir, Maxwel Cornet, et aussi des jeunes auxquels il faut donner la possibilité de s'exprimer.»

Malgré ce discours, le 4e du dernier exercice de Ligue 1 compte bien rester à l'affût de la moindre opportunité. Dernièrement, le club présidé par Jean-Michel Aulas s'est notamment penché sur la piste menant à l'attaquant du FC Barcelone, Munir El Haddadi. Le coach rhodanien en a aussi profité pour glisser un indice sur le profil d'éventuels futurs renforts. «On ne doit pas essayer de remplacer Tolisso ou Alex par des clones. On doit les remplacer par des joueurs ciblés, qui entrent dans l'animation de jeu de l'équipe» .

Le défenseur central, la priorité

A l'heure actuelle, après avoir enregistré les arrivées de Fernando Marçal et Ferland Mendy à gauche, et alors que la venue du latéral droit de l'Ajax Amsterdam, Kenny Tete, semble en bonne voie, le principal chantier consiste à renforcer l'axe de la défense. «On espère encore compter sur l'arrivée de 2-3 joueurs d'expérience. Les deux dossiers défensifs avancent, doucement, mais ils avancent. En priorité un défenseur central, capable de s'immiscer dans un rôle de leader.»

Bien avancé fin juin, le transfert de Jason Denayer (Manchester City) semble au point mort. RMC fait bien état de la piste conduisant à Marcel Tisserand, désireux de quitter Ingolstadt, relégué en D2 allemande, et pas hostile à un retour en Ligue 1, mais l'ancien Toulousain est encore un peu tendre pour enfiler le costume de patron. L'OL va donc devoir continuer à travailler d'arrache-pied.

