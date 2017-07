Barça : nouveau contrat et salaire colossal... La fin du feuilleton Messi !

L'histoire entre Lionel Messi et le FC Barcelone continue. L'attaquant argentin va signer un nouveau contrat jusqu'en juin 2021, annonce ce mercredi le club catalan. L'opportunité pour la Pulga de percevoir un nouveau salaire monstrueux.

Messi est désormais lié avec le Barça jusqu'en 2021

Si l'avenir de Lionel Messi (30 ans) au FC Barcelone ne faisait aucun doute, les supporters barcelonais peuvent tout de même avoir le sourire ce mercredi. Le club catalan vient d'officialiser la prolongation de son attaquant argentin pour les quatre prochaines saisons !

La fin d'un long feuilleton puisque cela faisait plusieurs mois que le Barça et Messi discutaient d'un nouveau contrat. Il y a quelques mois, la presse espagnole annonçait même des difficultés pour les Blaugrana à répondre aux exigences de la Pulga. De simples rumeurs faisant partie du jeu des négociations alors que, dans le même temps, un intérêt du PSG, de Chelsea ou encore de l'Inter Milan était évoqué.

Un salaire annuel entre 30 et 35 M€

Messi est désormais lié au Barça jusqu'en juin 2021, et sa clause libératoire a été fixée à 300 millions d'euros. Le club souhaitant s'offrir l'Argentin devra donc débourser cette somme. Mais on doute que le natif de Rosario quittera un jour son club de toujours alors qu'il aura 34 ans à la fin de son nouveau contrat. Au passage, la Pulga percevra un salaire estimé entre 30 et 35 millions d'euros net par an, plus diverses primes, alors qu'il touche actuellement environ 20 millions d'euros net annuels.

Tout va bien pour Messi, actuellement en voyage de noces après son mariage avec Antonella Roccuzzo et qui apposera sa signature sur son nouveau contrat à son retour de vacances. De son côté, le Barça se retire une épine du pied alors que sa superstar n'avait plus qu'un an de contrat. Le club catalan s'assure ainsi la présence d'un joueur qui a débuté sa carrière en Catalogne en 2003, remportant au passage 8 championnats d'Espagne, 4 Ligues des Champions et 5 Ballons d'Or.

