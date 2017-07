Real : avec Asensio, Zidane met la pression sur la BBC

Auteur d'une saison encourageante avec le Real Madrid, Marco Asensio a confirmé pendant l'Euro avec les Espoirs espagnols. Impressionné, l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane envisage de lui confier un nouveau rôle la saison prochaine.

Asensio a impressionné son entraîneur Zidane.

Outre les titres majeurs obtenus ces derniers mois, le Real Madrid peut se réjouir de la progression fulgurante de Marco Asensio. Loin dans la hiérarchie en début de saison, l'ailier de 21 ans s'est imposé dans la rotation de Zinedine Zidane.

Une éclosion qui a parfois poussé James Rodriguez (25 ans) ou Lucas Vazquez (26 ans) hors du groupe. Il faut dire que l'international Espoirs espagnol a profité de chaque apparition pour se montrer, y compris lors des grands rendez-vous.

Asensio va prendre du galon

Auteur de 10 buts et 3 passes décisives la saison dernière, Asensio a notamment brillé en Ligue des Champions contre le Bayern Munich ou la Juventus Turin. Autant dire que l'entraîneur madrilène ne regrette pas d'avoir bloqué son départ en prêt à l'été 2016. Un an plus tard, le technicien français souhaite lui confier un premier rôle pour le prochain exercice. En effet, le quotidien AS nous apprend que Zidane fera de son dribbleur un potentiel titulaire.

Pour cela, l'ancien international tricolore aurait demandé à ses supérieurs de laisser filer James pour lui laisser le champ libre. Du côté des dirigeants, qui ne s'attendaient pas non plus à une telle progression, on envisage de prolonger celui qui vient de briller pendant l'Euro Espoirs, déjà sous contrat jusqu'en 2022. Revalorisation salariale, clause libératoire complètement folle… Nul doute que le Real fera le nécessaire pour rendre son joueur inaccessible.

La BBC menacée

Mais si Zidane décide de miser sur Asensio, le trio composé de Gareth Bale (27 ans), Karim Benzema (29 ans) et Cristiano Ronaldo (32 ans) sera menacé. Après tout, les Merengue ont prouvé qu'ils pouvaient gagner sans la BBC. Autre conséquence, cette fois au mercato, certaines cibles pourraient être encore plus hésitantes face à cette nouvelle concurrence. Si le Real n'a rien contre le fait d'empiler les stars, des joueurs comme le Monégasque Kylian Mbappé (18 ans) se poseront sûrement des questions…

