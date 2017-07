Top Déclarations : l'infinie tristesse de Platini pour Nicollin, Vidal et la tête à claques CR7, Eyraud propose de la tisane... Youcef Touaitia - Top Declarations, Mise en ligne: le 01/07/2017 à 09h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Platini inconsolable après la mort de Louis Nicollin, Vidal allume Cristiano Ronaldo, Eyraud propose une tisane aux supporters et aux journalistes, Diouf s'en prend encore à Gerrard, Kita n'en peut plus d'Harit… Découvrez les phrases choc de la semaine. Platini a perdu un de ses plus grands amis jeudi. Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine. 1. Michel Platini – «Je viens d'apprendre la disparition de Louis Nicollin. Louis était mon ami le plus proche dans le football depuis 30 ans. Nous avons tout partagé, nos joies, nos bonheurs familiaux et nos chemins professionnels. La simplicité de Louis était sa noblesse. J'aimais tout chez cet homme exceptionnel. Je l'aimais tout simplement comme on aime un frère. Une partie de moi-même vient de disparaître. La vie est tellement injuste lorsqu'elle vous prend des êtres, qui, comme Louis, vous rendent l'existence plus belle. Je voudrai envoyer toute ma force et mon soutien à Colette, son épouse, et à ses fils, Olivier et Laurent» (Communiqué, le 29.06.2017) Effondré suite à la mort de Louis Nicollin, la légende des Bleus a fait part de son immense tristesse. Touchant… 2. Arturo Vidal – «Cristiano est une tête à claques ! Pour moi, il n'existe pas» (Daily Mail, le 27.06.2017) Le Chilien n'est pas fan du Portugais. Heureusement pour lui, la Roja a réussi à écarter les champions d'Europe en demi-finale de la Coupe des Confédérations. 3. Jacques-Henri Eyraud – «J'ai noté ces derniers temps un petit peu de nervosité auprès de certains supporters avec le démarrage de la période des transferts, je voulais leur proposer des produits licites, qui permettent de passer de bons moments. C'est peut-être valable pour quelques journalistes aussi. De notre côté, tout va très bien» (Conférence de presse, le 26.06.2017) Après une telle sortie, le président marseillais n'aura pas intérêt à se rater durant ce mercato car cette tisane pourrait bien le suivre longtemps… 4. El-Hadji Diouf, à propos de Steven Gerrard – «Je n'ai aucun problème avec lui. C'est un homme avec un très fort caractère, tout comme moi. C'était un très bon joueur. Les gens l'aiment à Liverpool mais il n'a jamais rien fait pour son pays. Je suis Mr El Hadji Diouf, Mr Sénégal. Lui est Mr Liverpool. Et le Sénégal est plus grand que Liverpool, et les gens doivent le savoir» (BBC, le 27.06.2017) Une fois de plus, le Sénégalais a déversé son fiel à l'encontre de son ancien partenaire à Liverpool. 5. Waldermar Kita – «Pour moi, personne ne part. Sauf un parce qu'il nous fait un cirque. On va le laisser partir. Oui, Amine Harit. Il nous fait un cirque. Il m'envoie des messages qu'il ne m'a jamais écrits, des messages qu'on lui fait faire apparemment, par ses agents, ses parents... Il ne veut plus revenir. Qu'est-ce que vous voulez faire ? D'ailleurs, il n'est pas là aujourd'hui» (Conférence de presse, le 26.06.2017) Le président nantais n'a guère apprécié la pression mise par l'entourage de son milieu offensif, qui va finalement rejoindre Schalke 04. 6. Marco Verratti – «Je n'ai donné d'interview avec personne et je n'ai jamais discuté avec le PSG de la situation qui préfigure dans l'article de ce matin. J'espère que vous allez arrêter de parler sans rien savoir. Il y a une limite à tout» (Instagram, le 24.06.2017) L'Italien a démenti avoir donné une interview au journaliste de La Gazzetta dello Sport, Alessandro Grandesso. Vrai, faux, personne n'en sait rien pour le moment… 7. Alvaro Arbeloa – «Il semble très respectable que Piqué ne veuille pas célébrer ses titres. Maintenant, les fans du Barça le sauront» (El Transistor, le 30.06.2017) Le Catalan n'a pas apprécié la manière dont les joueurs du Real Madrid ont fêté les titres en Liga et en Ligue des Champions. L'ancien Merengue en a profité pour lui glisser un joli tacle. 8. Daniel Alves – «Je sens que je dois remercier Marotta pour l'opportunité que je lui ai donnée d'avoir un grand professionnel, quelqu'un qui aime son métier plus que tout... Je ne joue pas au foot pour l'argent, je joue parce que j'aime ce métier et je respecte ceux qui en font partie. Je te laisse profiter de ce que j'ai fait pour que tu prennes beaucoup d'années de vacances. Moi, j'aime le football et l'argent ne va jamais me retenir quelque part» (Instagram, le 28.06.2017) Le Brésilien a dit adieu avec philosophie au directeur sportif de la Juventus Turin. 9. Ronaldinho – «Félicitations, mon ami Zidane. Tu es l'un des gars que j'ai eu le grand plaisir d'affronter sur le terrain. Parfois pour gagner, parfois pour perdre, mais toujours avec la joie de jouer contre l'un des meilleurs joueurs du monde, de tous les temps. Félicitations aussi pour ton incroyable carrière en tant qu'entraîneur, un grand champion, qui sait comprendre et diriger un groupe. Joyeux anniversaire, mon ami !» (Instagram, le 24.06.2017) Quand la légende brésilienne souhaite un bon anniversaire au mythe français, tout le monde se tait ! 10. Rudi Garcia – «Monsieur Njie, c'est bien, tu n'as pas encore changé ta couleur (de cheveux, ndlr)» (Vestiaire marseillais, le 25.06.2017) Pour la reprise, le Camerounais a de nouveau opté pour une coupe de cheveux peroxydée qui amuse son entraîneur. C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !





