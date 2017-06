Transfert : assurant ses arrières, Monaco a déjà ciblé un remplaçant pour Mbappé

Particulièrement courtisé lors de ce mercato d'été, l'attaquant Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché sur son avenir. Si l'AS Monaco veut le conserver, le club de la Principauté étudie aussi des pistes pour éventuellement le remplacer.

Julien Ngoy se trouve dans les petits papiers de Monaco.

L'AS Monaco ne peut pas prendre le risque de se retrouver sans solution. Ne souhaitant pas laisser partir l'attaquant Kylian Mbappé cet été, les dirigeants monégasques lui ont proposé une juteuse prolongation de contrat pour le retenir. Pour l'instant, le doute plane toujours sur l'avenir du Tricolore avec les intérêts persistants du Real Madrid et du Paris Saint-Germain.

Du coup, le champion de France en titre se retrouve dans l'obligation d'imaginer le pire et d'anticiper un éventuel départ de son prodige. En coulisses, le club de la Principauté disposerait d'une première piste pour remplacer l'international français.

Ngoy dans le viseur de l'ASM

D'après les informations du média ESPN, Monaco cible désormais le joueur de Stoke City Julien Ngoy pour succéder à Mbappé. Apparu seulement à 5 reprises cette année en Premier League, le jeune attaquant belge est considéré comme un grand talent en devenir à seulement 19 ans. Promis à un bel avenir, il a été notamment annoncé dans le viseur d'Arsenal.

Fidèle à sa politique de recrutement avec les jeunes, l'ASM serait le premier club à passer véritablement à l'action pour s'attacher les services de Ngoy. Problème, les Potters ne veulent pas le vendre et devraient lui assurer un rôle de plus en plus important. Malgré tout, Monaco a de sérieux arguments à faire valoir avec de l'argent à investir, la Ligue des Champions et un projet qui permet l'épanouissement des jeunes.

Mbappé n'est pas encore parti...

Mais selon la même source, ce dossier reste lié à l'avenir de Mbappé. Et la tendance n'est pas à un départ du Monégasque ! Lors de la présentation du nouveau maillot domicile de l'ASM, le gamin de 18 ans a été mis en avant sur les photos promotionnelles. Bien évidemment, cela n'écarte pas totalement un transfert... Par contre, de son côté, le natif de Bondy a relayé cette campagne commerciale avec la mention «on est fin prêts». Un indice sur son futur ?

Le message de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux



