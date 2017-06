BILLET de (D. Da Silva) : "Kylian, ne t'en va pas..." Damien Da Silva - Billet, Mise en ligne: le 29/06/2017 à 08h28 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Après une seconde partie de saison époustouflante, l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé se retrouve courtisé par les plus grands clubs européens. Et pour de nombreuses raisons, j'espère que l'international français va rester sur le Rocher. Quel avenir pour Kylian Mbappé ? Le billet d'humeur de Damien Da Silva Que Kylian Mbappé évolue sous les couleurs de l'AS Monaco ou du Paris Saint-Germain l'an prochain, peu importe pour moi tant qu'il reste en Ligue 1 ! Mais vous pensez que le champion de France en titre va le céder à son grand rival ? Moi non, alors je milite activement pour son maintien sur le Rocher afin de lui éviter de succomber aux sirènes de l'étranger. Mbappé doit rester pour le bien de Monaco et de la Ligue 1... Après une seconde partie de saison époustouflante du gamin de 18 ans, toutes les plus grandes équipes du Vieux Continent sont sous son charme. Arsenal, Liverpool, Manchester City et surtout le Real Madrid, la liste des prétendants du Tricolore est prestigieuse car il représente clairement l'avenir du foot. Et à ce titre, j'ose espérer que Monaco va pouvoir profiter de ses talents une année supplémentaire. C'est évidemment l'objectif du club de la Principauté, qui souhaite le prolonger avec une juteuse prolongation de contrat. Et il faut dire que l'ASM en a besoin ! Avec le départ de Bernardo Silva et les probables ventes à venir de Tiémoué Bakayoko ou encore Fabinho, Monaco va perdre plusieurs cadres et conserver Mbappé permettrait à Leonardo Jardim de garder des objectifs élevés pour la saison à venir. C'est un minimum pour un champion en titre. Mais bien sûr, je pense avant tout à l'intérêt de la L1 ! Je n'ai aucune attache envers Monaco, je raisonne en prenant en compte mon plaisir personnel. En tant qu'observateur assidu du championnat, j'ai pris un pied énorme à suivre Mbappé sur la seconde partie de saison. Accélérations déterminantes, dribbles chaloupés - dont les reins de Franck Béria se souviennent encore -, sang-froid extraordinaire devant le but, ce jeune homme m'a bluffé, m'a régalé et le prochain exercice aurait clairement un intérêt moindre sans lui dans l'Hexagone. Je n'ai qu'une seule chose à dire : Kylian, ne t'en va pas... ... mais aussi pour le sien et celui des Bleus ! En arrêtant de penser à ma pomme, je vois aussi l'ASM comme la meilleure option pour son avenir proche. Quel intérêt aurait-il de se précipiter tout de suite, maintenant, à l'étranger ? A 18 ans, Mbappé a encore tout son temps devant lui pour découvrir la vie d'un très grand club européen ! En cette année de Mondial, l'attaquant a tout intérêt à conserver son statut de titulaire, son gros temps de jeu mais aussi ses habitudes sur le Rocher afin de véritablement confirmer. Je ne doute pas de sa capacité à s'imposer à l'étranger, son talent peut lui permettre de jouer partout. De toute façon, une équipe qui va dépenser plus de 100 millions d'euros pour lui, ce n'est pas pour le mettre sur le banc ! Mais il y a toujours un risque en changeant d'équipe juste avant une compétition majeure... Pour moi, il y a un bon chemin à suivre pour le jeune homme : rester dans son cocon encore un an - en signant pour un beau salaire - afin de s'installer également durablement en équipe de France. Car autant le dire tout de suite, Mbappé sera - sauf blessure - à la Coupe du Monde 2018. Son potentiel est trop effrayant pour pousser Didier Deschamps à se passer de ses services. Mais en réalisant à Monaco une saison complète, du même acabit que ses six derniers mois, le natif de Bondy devrait prétendre à un rôle majeur chez les Bleus. Avec la tête sur les épaules et en étant surtout bien entouré, Mbappé va analyser tous ces éléments pour prendre sa décision. Et je croise les doigts pour qu'il arrive à la même conclusion que moi... Que pensez-vous du cas Kylian Mbappé ? Doit-il rester à Monaco ou partir dès cet été ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...





