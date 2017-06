Real : pour s'attaquer à Mbappé, Perez attend le feu vert de Zidane

Comme de nombreux grands clubs européens, le Real Madrid s'intéresse à l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé. Sur ce dossier, l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane reste le seul décideur au sein de la Maison Blanche.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ?

«J'aimerais qu'il continue à Monaco parce qu'il a notre confiance. Il est jeune, et dans une année de Coupe du monde, il peut continuer à faire du bon travail à Monaco. Je crois qu'il a du temps avant d'aller dans un gros club.» A l'image des propos tenus par Leonardo Jardim mardi, l'AS Monaco espère convaincre Kylian Mbappé de rester une saison supplémentaire sur le Rocher.

Si une prolongation de contrat a été proposée au jeune attaquant, ce dernier n'a toujours pas tranché pour son avenir en raison des intérêts des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid.

Au Real, c'est Zidane qui va décider

Ce n'est pas un secret, Mbappé apprécie énormément la formation espagnole, qui représente donc le plus grand danger pour le champion de France. Présent sur les ondes de esRadio, le président madrilène Florentino Perez a tenu cependant à calmer le jeu. «Nous sommes dans une situation similaire de celle avec Pogba. L'an dernier, nous avions décidé de signer personne car nous avions gagné la Ligue des Champions. Le Real ne peut jouer qu'à 11, le groupe est de 24 joueurs... Nous aimons de nombreux joueurs, qui ne sont jamais venus ici», a-t-il rappelé.

Malgré tout, le dossier Mbappé reste bel et bien d'actualité au sein de la Maison Blanche. «Si Mbappé va venir cette année ? Je ne sais pas. On doit voir s'il doit venir jouer ici dès maintenant, ou si c'est mieux pour lui de continuer à évoluer dans son club formateur. Si Zidane me dit oui, je vais passer à l'action et je vais aussi devoir décider qui va partir», a lancé Perez. Et on le sait, l'entraîneur merengue Zinédine Zidane est un grand fan de Mbappé...

La balle est dans le camp de Mbappé

Si le technicien tricolore va donc décider de la position du Real concernant le Monégasque, le gamin de 18 ans reste maître de son destin. Désormais sélectionné en équipe de France, le buteur va devoir faire un choix décisif cet été en vue de la Coupe du monde 2018 en Russie. Malgré son talent indéniable, Mbappé prendrait forcément un risque en partant dans une équipe de la trempe du Real juste avant une compétition majeure. Le jeune talent a plusieurs cartes en mains, à lui de choisir la meilleure. Et vu son caractère, on lui fait une confiance aveugle.

Que pensez-vous de la situation de Kylian Mbappé ? Doit-il quitter l'AS Monaco pour le Real Madrid dès cet été ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...