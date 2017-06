Transfert : le PSG s'active pour dénicher le successeur de Maxwell

En quête d'un successeur à Maxwell, le PSG multiplie les pistes au poste de latéral gauche. Si le nom de Raphaël Guerreiro a été évoqué ces dernières heures, c'est finalement Jordan Amavi (Aston Villa) qui pourrait débarquer à Paris. Mais d'autres joueurs ont également été ciblés.

Jordan Amavi (Aston Villa) au PSG pour 10 M€ ?

Qui succèdera à Maxwell dans le couloir gauche de la défense du Paris Saint-Germain ? Ces dernières heures, un intérêt très fort du PSG pour Raphaël Guerreiro (23 ans) a été évoqué. Le club de la capitale pourrait déjà avoir transmis une offre de 25 millions d'euros au Borussia Dortmund pour son international portugais.

Ce ne sera pas suffisant. Pas vendeur, le BvB pourrait seulement céder en cas d'offre atteignant les 35 millions d'euros. Une somme colossale pour un latéral gauche. Si l'ancien Lorientais constitue sa priorité, le PSG creuse néanmoins d'autres pistes. Jordan Amavi (23 ans) arrive aujourd'hui en tête de liste des plans B.

Amavi le mieux placé ?

Antero Henrique suivait déjà l'ancien Niçois, aujourd'hui à Aston Villa, lorsqu'il officiait pour le FC Porto. Le directeur sportif parisien a rencontré le Français il y a une dizaine de jours. La piste a été validée par l'entraîneur Unai Emery, affirme L'Equipe ce mardi. Son transfert est estimé à 10 millions d'euros. La concurrence est rude néanmoins puisque le FC Séville a déjà transmis une proposition de contrat de 4 ans au joueur, suivi également par l'Atletico Madrid et l'AS Monaco.

Par ailleurs, le FC Porto pousse Henrique à griller Lyon dans le dossier Ferland Mendy (21 ans). Le club portugais souhaite convaincre le PSG de recruter le Havrais dès maintenant pour le lui prêter et ainsi lui permettre de s'aguerrir dans un grand club européen avant de le récupérer encore plus performant dans un an. Porto croit beaucoup en Mendy mais ne dispose pas de gros moyens financiers pour se l'offrir lui-même. Problème, le vice-champion de France a besoin d'un nouvel arrière gauche dès maintenant pour compenser le départ de Maxwell et concurrencer Layvin Kurzawa.

Yuri Berchiche très cher lui aussi

Enfin, la presse espagnole évoque également un intérêt du PSG pour Yuri Berchiche (27 ans). Performant avec la Real Sociedad, le Basque possède toutefois encore trois années de contrat avec son équipe et surtout une clause libératoire fixée à 30 millions d'euros. Paris n'a sans doute pas été plus loin que la prise de renseignements...

