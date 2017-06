Transfert : le PSG a offert 25 millions d'euros pour Guerreiro !

Déjà dans le viseur du Paris Saint-Germain lors de son passage du FC Lorient, le latéral gauche du Borussia Dortmund Raphaël Guerreiro plaît toujours au club de la capitale. Le vice-champion de France a même proposé 25 millions d'euros pour s'attacher ses services !

Raphaël Guerreiro plaît à Antero Henrique.

Ousmane Dembélé n'est pas le seul joueur du Borussia Dortmund à figurer sur les tablettes du Paris Saint-Germain (voir article ici), il y a aussi Raphaël Guerreiro ! Déjà annoncé dans le viseur du club de la capitale l'an dernier, l'ancien Lorientais plaît toujours aux dirigeants du vice-champion de France et le directeur sportif francilien Antero Henrique serait même totalement sous son charme.

Guerreiro, une offre de 25 M€ du PSG !

Du coup, le dirigeant portugais a désigné son compatriote comme la priorité numéro 1 afin de renforcer le poste de latéral gauche d'après les informations du média allemand Bild. Convaincu par les qualités de l'international lusitanien, le PSG est même passé à l'offensive sur ce dossier en proposant 25 millions d'euros à la formation germanique.

Une belle offre pour Guerreiro, qui avait seulement coûté 12 millions d'euros à Dortmund en 2016. Confronté au départ en retraite de Maxwell et déçu par les performances irrégulières de Layvin Kurzawa, Paris semble donc prêt à miser gros sur l'ex-Merlu afin de le mettre en concurrence avec l'international tricolore.

Dortmund risque de dire non...

Si la piste menant au Portugais est séduisante pour le PSG, Dortmund ne devrait pas faciliter ce dossier. Et c'est peu dire... Déjà confronté au probable départ de son buteur Pierre-Emerick Aubameyang, le récent 3e de Bundesliga doit en plus gérer les offensives pour son ailier Dembélé, courtisé par tous les plus grands clubs européens. Seulement un an après son arrivée, Guerreiro se trouve toujours dans les plans de son club et il sera donc difficile de l'attirer. Mais avec sa puissance financière, Paris n'a sûrement pas dit son dernier mot pour un joueur qui n'a jamais caché son envie de jouer sous les couleurs franciliennes...

