Manchester United : en club comme en sélection, Pogba dribble les critiques

Après une saison mouvementée, le milieu de Manchester United Paul Pogba a profité d'un entretien accordé à Téléfoot pour faire un petit bilan. L'occasion pour l'international français de répondre aux critiques subies en sélection et surtout en club.

Paul Pogba n'imagine pas le Mondial sans les Bleus.

La victoire convaincante face à l'Angleterre (3-2) en match amical n'a pas tout effacé. Lors du denier rassemblement début juin, l'équipe de France est passée à côté de la rencontre en Suède (2-1) qu'il ne fallait pas perdre.

Du coup, les coéquipiers d'Hugo Lloris, auteur d'une énorme erreur à Solna, devront batailler jusqu'au bout pour disputer le Mondial 2018 en Russie. Pas de quoi inquiéter Paul Pogba (24 ans), persuadé que la sélection tricolore atteindra son objectif.

Pogba n'est pas inquiet pour les Bleus

«Ce n'est pas le meilleur bilan, a reconnu le milieu de Manchester United au micro de Téléfoot. On voulait gagner contre la Suède, c'était le plus important. (…) Je comprends les critiques, c'est la base. Tout le monde veut que l'on gagne. Cela arrive sur une erreur, Hugo n'est pas responsable. C'est le football. Inquiet ? Non, pourquoi ? Pour l'instant, on est deuxièmes. Maintenant on doit prendre notre courage à deux mains et aller chercher la qualification.»

Confronté aux critiques en sélection, Pogba doit aussi composer avec des commentaires négatifs en club. Car depuis que MU a fait de lui le joueur le plus cher au monde (105 M€), l'international tricolore n'est pas épargné par la presse anglaise. Mais là encore, l'ancien joueur de la Juventus Turin a des arguments avec le Community Shield, la League Cup et l'Europa League.

P. Pogba - «à vous de juger...»

«Première saison, trois trophées, une place en Ligue des Champions qui était le principal objectif… Que dire de plus ? A vous de juger, a répondu la Pioche. Comment je vis les critiques ? Très bien. Je vais en Ligue des Champions, c'est ce que je voulais. L'équipe est en train de se construire, je suis heureux à Manchester. Ce qui importe, c'est ce que le coach pense de toi, pas le reste.» Mais Pogba le sait, les observateurs attendront encore plus de lui et des Red Devils la saison prochaine.

Cela tombe bien, le natif de Lagny-sur-Marne est toujours aussi ambitieux. «Déçu» de ne pas évoluer avec ses amis Antoine Griezmann (26 ans) et Zlatan Ibrahimovic (35 ans), le milieu relayeur vise des titres majeurs. «Les objectifs ? La Premier League bien sûr, a-t-il confié. Après il y a la Ligue des Champions.» Puis, on l'espère, la Coupe du monde…

Que pensez-vous de la saison écoulée de Paul Pogba ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous.