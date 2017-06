Top Déclarations : Dugarry s'écharpe avec le "Raiola du pauvre", Maradona et la merde Alves, Ménès doute de l'OM...

Au menu du Top Déclarations cette semaine, Dugarry s'écharpe avec le «Raiola du pauvre», Maradona et la merde Alves, Ménès perplexe pour l'OM, Perez rêve de Mbappé, Osorio craque en plein match, Messi se marre bien… Découvrez les phrases choc de la semaine.

Christophe Dugarry a échangé des mots doux avec Di Campli.

Chaque samedi, Maxifoot vous propose de faire le tour des dix déclarations de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Du sérieux et du moins sérieux pour connaître le meilleur des petites phrases des acteurs du ballon rond. Découvrez le classement de toutes les déclarations qui ont fait les choux gras de la presse cette semaine.

1. Donato Di Campli - «Cher Dugarry, en Italie, on se souvient de toi pour les défilés de mode et les soirées à base de Pepsi mais pas pour avoir joué au foot... De ce fait...» (Twitter, le 20/06/2017)

Agacé par les critiques de Christophe Dugarry sur Marco Verratti, l'agent de l'Italien s'est lâché en rappelant au Français son passage, loin d'être inoubliable, au Milan AC...

2. Christophe Dugarry - «Je ne me suis jamais privé pour sortir et boire un petit verre, tout le monde le sait, mais le malheureusement pour lui c'est que quand j'étais au Milan, j'étais tellement effrayé par tous les grands joueurs autour de moi, que je suis sorti une fois en boite de nuit. Et c'est Maldini qui avait cette boite de nuit et qui m'avait demandé d'y sortir au moins une fois. Ce qui me gêne, c'est que ce monsieur, il a son joueur qui est en conflit avec le PSG, un conflit qui est moche, il a un transfert de 100 millions à gérer, et la seule chose qu'il trouve à faire en vacances avec son joueur à Ibiza, c'est de me répondre. (...) Le Raiola du pauvre ! Il est bien gentil, mais qu'il s'occupe de son joueur, qu'il change d'attitude aussi, j'en ai marre de l'entendre ramener sa fraise tous les trois mois sur le niveau extraordinaire de son joueur» (RMC, le 20/06/2017)

Et forcément, l'attaque de l'agent de Marco Verratti n'est pas restée sans réponse ! Dugarry n'a pas mâché ses mots pour remettre en place l'homme d'affaires transalpin.

3. Diego Maradona, à propos de Daniel Alves - «C'est une merde. Il parle parce qu'il joue dans une zone du terrain où on ne joue pas au foot. On fait juste une passe à l'attaquant. Les vrais latéraux étaient Cafu, Maicon, lui sur 28 centres il en met quatre décents, le pauvre. Si on continue à parler de cet idiot, il vaut mieux que je parte» (Tyc Sports, le 19/06/2017)

Loin d'être impressionné par le niveau de jeu du Brésilien, l'Argentin n'aime absolument pas le comportement du latéral droit.

4. Pierre Ménès - «L'OM ne veut s'aligner ni sur Gomis ni sur Vainqueur. Deux des meilleurs joueurs de la saison. Il est où le projet ?» (Twitter, le 19/06/2017)

Inquiet après le début de mercato de l'Olympique de Marseille, le consultant de Canal + se pose des questions sur le projet du club phocéen. Un peu de patience ?

5. Florentino Perez - «J'ai juste vu Mbappé jouer quelques matchs. Il a 18 ans, c'est un très bon joueur avec beaucoup d'atouts. Mais c'est encore un joueur de Monaco. Zidane l'a vu quand il avait 16 ans et il lui a beaucoup plu. Mbappé sera à coup sûr un très grand joueur. Nous le suivons, naturellement. Les meilleurs joueurs viennent toujours au Real Madrid» (Onda Cero, le 20/06/2017)

Annoncé dans le viseur du Real Madrid, l'attaquant de l'AS Monaco a clairement tapé dans l'oeil du président des Merengue !

6. Juan Carlos Osorio - «Put*** de chauve, enc*** !» (Match, le 21/06/2017)

Furieux et sous tension lors du match face à la Nouvelle-Zélande, le sélectionneur du Mexique a dérapé en insultant un adjoint néo-zélandais.

7. Jean-Pierre Papin - «Tolisso est un peu comme Kroos, ils ont le même style de jeu. Il peut défendre, il peut attaquer et peut jouer un rôle important au milieu de terrain. De plus, il est habile techniquement et il est dangereux devant les buts. Il sait faire la différence» (Bild, le 17/06/2017)

Récemment transféré au Bayern Munich, Corentin Tolisso va avoir une énorme pression sur ses épaules après une telle comparaison !

8. Diego Maradona - «Je préfère Messi à Ronaldo, mais je dois reconnaître que ce dernier est un animal. Il est incroyable. J'aimerais qu'il soit Argentin. Il me fait beaucoup penser à Gabriel Batistuta. Dès qu'il touchait la balle, c'était un but» (TyC Sports, le 20/06/2017)

Cristiano Ronaldo n'a peut-être pas la bonne nationalité selon l'Argentin, mais il est impossible de ne pas reconnaître son talent !

9. Carlos Tevez - «Honnêtement, je ne sais pas ce que je ferai à la fin de l'année. Mon quartier, mes amis, les barbecues et les gens de Boca me manquent» (TyC Sports, le 17/06/2017)

Comme quoi, l'argent ne fait pas toujours le bonheur...

10. Lionel Messi - «Ahahah ! Comment raconter de la m... . Comment inventer. Le plus beau, c'est que les gens y croient» (Instagram, le 18/06/2017)

Après la folle rumeur d'une soirée à 37 330 euros dans un restaurant à Ibiza, l'attaquant du FC Barcelone a préféré en rire plutôt que de s'énerver.

C'est sur cette déclaration que se termine le Top Déclarations de la semaine. Rendez-vous dès samedi prochain pour un nouveau numéro !