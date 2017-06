Journal des Transferts : la promesse de Zidane à Mbappé, Paris met un stop à MU pour Marquinhos, Lyon tient son attaquant... Youcef Touaitia - Journal Des Transferts, Mise en ligne: le 23/06/2017 à 18h00 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Zidane a parlé avec Mbappé, le PSG refuse 70 M€ pour Marquinhos, Lyon d'accord avec Chelsea pour Traoré, les Blues vont accueillir Bakayoko, Liverpool s'offre Salah, Lille tient à Bissouma... Voici le Top 6 des gros dossiers mercato du jour à ne pas manquer. Découvrez aussi le Télégramme Foot Transfert, pour ne rien rater de l'actu de ces dernières 24 heures. Mbappé a rencontré Zidane. Le mercato estival ayant ouvert ses portes, les clubs s'activent pour préparer leur effectif en vue de la saison prochaine. Du lundi au samedi à 18h, Maxifoot vous propose quotidiennement le best of des plus gros dossiers mercato et le résumé des principales informations de ces dernières 24 heures, avec les transferts officiels et les rumeurs méritant une attention particulière. Pour voir toutes les informations classées par date ou par club, rendez-vous sur les tableaux mercato de Maxifoot. Le TOP 6 des dossiers du jour qu'il ne fallait pas rater 1. Le plan du Real pour Mbappé Auteur d'une seconde partie de saison exceptionnelle, Kylian Mbappé se trouve à un moment charnière de sa carrière. Alors que l'AS Monaco souhaite prolonger son contrat qui s'achève en juin 2019, les cadors européens ne lâchent pas le jeune attaquant. Le Real Madrid en particulier a sorti le grand jeu ! D'après L'Equipe, les Merengue ont organisé un échange entre la pépite, le président Florentino Pérez, et l'entraîneur Zinédine Zidane en fin de semaine dernière. Le double tenant du titre en Ligue des Champions a mis en avant sa volonté de faire du Tricolore le meilleur joueur du monde ! En parallèle, la Maison Blanche a garanti du temps de jeu au natif de Bondy en cas de signature, sous-entendant que l'une des 3 stars offensives pourrait quitter le club cet été (l'ailier Gareth Bale plus que Cristiano Ronaldo a priori). Malgré ses réserves initiales, Mbappé se serait montré enthousiaste à l'issue de cet entretien. Mais le Real va devoir patienter avant de crier victoire. D'abord parce que le prodige n'a toujours pas décidé s'il souhaite quitter le Rocher cet été. Ensuite parce que d'autres concurrents n'ont pas dit leur dernier mot comme le Paris Saint-Germain, Manchester City et Arsenal. Le manager des Gunners, Arsène Wenger, a d'ailleurs lui aussi discuté avec Mbappé la semaine dernière. Autant dire que le Monégasque dispose de l'embarras du choix ! 2. Paris refuse 70 M€ pour Marquinhos ! Alors que le mercato du Paris Saint-Germain ne décolle pas dans le sens des arrivées, les dirigeants du club de la capitale ont du pain sur la planche pour retenir leurs meilleurs éléments. Intransigeants pour Marco Verratti, fortement désiré par le FC Barcelone, ces derniers le sont également pour leur défenseur central, Marquinhos. Malgré une saison moins brillante que par le passé, le Brésilien garde une énorme cote sur le marché des transferts. A ce titre, Globo Esporte assure que le vice-champion de France a récemment refusé une offre de 70 millions d'euros provenant de Manchester United. Une manière de montrer à l'ancien joueur de l'AS Rome qu'il représente l'avenir du club. Sous contrat jusqu'en juin 2019, le Sud-Américain pourrait d'ailleurs prolonger dans un futur proche à condition que les différentes parties trouvent un terrain d'entente, chose qui n'a pas été le cas ces derniers mois. 3. Bertrand Traoré arrive à Lyon ! Bertrand Traoré à l'Olympique Lyonnais, c'est presque fait ! Priorité de recrutement de Jean-Michel Aulas, l'attaquant burkinabè devrait porter les couleurs rhodaniennes la saison prochaine. Ce jeudi soir, L'Equipe annonce que l'OL et Chelsea ont trouvé un accord pour le transfert de l'Étalon, estimé à 19 millions d'euros. Actuellement en vacances, celui qui a brillé avec l'Ajax Amsterdam cette saison devrait signer un contrat de cinq années en faveur du récent 4e de Ligue 1. La transaction pourrait être officialisée en milieu de semaine prochaine. 4. Bakayoko en partance pour Chelsea Comme pressenti depuis plusieurs jours, l'AS Monaco et Chelsea sont parvenus à un terrain d'entente pour le transfert du milieu de terrain Tiémoué Bakayoko. D'après le média RMC, les deux clubs viennent de convenir d'un accord de principe. L'affaire devrait se conclure aux alentours de 40 millions d'euros. C'est un peu moins que les 45 à 50 M€ initialement espérés par l'ASM mais nettement mieux que les 30 M€ d'abord proposés par les Blues. Quelques détails restent encore à régler, notamment entre l'international français et le club londonien, mais le champion de France devrait passer sa visite médicale en début de semaine prochaine. Après le transfert de l'ailier Bernardo Silva à Manchester City pour 50 M€, il s'agira du 2e départ d'envergure enregistré par le club du Rocher cet été. 5. Salah, un transfert historique ! C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel : Mohamed Salah quitte l'AS Rome pour Liverpool ! Après avoir repoussé plusieurs offres des Reds, la Louve a finalement accepté de céder l'Égyptien contre un énorme chèque de 42 millions d'euros plus 8 millions d'euros de bonus éventuels, soit l'achat le plus onéreux de l'histoire du club. «Le Liverpool Football Club a complété la signature de Mohamed Salah en provenance de l'AS Rome. Le club et le joueur de 25 ans ont convenu d'un contrat à long terme avec les Reds jeudi après avoir complété sa visite médicale. Il deviendra officiellement un joueur de CFL le 1er juillet 2017» , a communiqué le club anglais sur son site officiel. Deux ans et demi après son départ de Chelsea, le Pharaon va tenter de conquérir la Premier League avec les Scousers. 6. Lille tient énormément à Bissouma Malgré un temps de jeu limité à Lille, Yves Bissouma a prouvé qu'il possédait une énorme marge de progression. La preuve, certains clubs européens semblent prêts à miser gros sur le milieu de terrain. A commencer par l'AS Monaco qui, à l'image de formations anglaises et allemandes, a transmis une offre au LOSC, révèle le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi. Parmi les propositions reçues, l'une d'entre elles serait d'environ 25 millions d'euros ! Pas de quoi faire craquer la direction nordiste qui a tout refusé. Visiblement, l'entraîneur Marcelo Bielsa a décidé que le Malien ne bougerait pas. Télégramme Foot Transfert - mis à jour le vendredi 23 juin 2017 à 18h00. C'est officiel : - Le gardien de Bordeaux Paul Bernardoni a été prêté une saison à Clermont.

- Le milieu de terrain Stef Peeters quitte Saint-Trond pour Caen, où il a signé pour trois années.

- Libre depuis son départ de Guingamp, le milieu de terrain Mathieu Bodmer a signé un contrat de 3 ans en faveur d'Amiens.

- L'ailier Mohamed Salah quitte l'AS Rome pour Liverpool. Coût du transfert : 50 M€, bonus compris. Le TOP des bruits de couloir qu'il ne fallait pas rater : En France : - L'attaquant Jean-Christophe Bahebeck pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour Besiktas.

- Le buteur du Paris Saint-Germain Jean-Kévin Augustin pourrait rejoindre Saint-Etienne.

- L'Olympique de Marseille aurait entamé les discussions pour recruter l'ailier de Metz, Ismaïla Sarr.

- L'Olympique de Marseille n'est pas intéressé par l'ailier droit de la Juventus Turin, Juan Guillermo Cuadrado.

- Rudi Garcia penserait toujours au milieu de terrain de l'AS Rome, Kevin Strootman.

- Le milieu polyvalent de Monaco Fabinho s'est dit ouvert à un départ vers Manchester United.

- Monaco pourrait proposer 12 millions d'euros au Genoa pour l'attaquant de 16 ans, Pietro Pellegri.

- Nice viserait l'ailier du FC Barcelone, Cristian Tello.

- L'attaquant de Bordeaux Gaëtan Laborde intéresse Arsenal.

- Toulouse réclame une fortune pour son défenseur central Issa Diop, convoité par les plus grands clubs européens.

- Rennes et Amiens courtisent l'attaquant du FC Porto, Gonçalo Paciência. À l'étranger : - Le milieu offensif de Manchester City Samir Nasri a reçu une proposition de contrat du Shanghai Shenhua, qui lui offre un salaire de 16,5 millions d'euros par an.

- Leicester pourrait proposer 35 millions d'euros à Manchester City pour l'attaquant Kelechi Iheanacho.

- Liverpool a refusé une offre de 12,5 millions d'euros de Naples pour son latéral gauche, Alberto Moreno, et attend 17 millions d'euros pour le céder.

- Frank de Boer devrait rapidement être nommé entraîneur de Crystal Palace.

- Le FC Barcelone devrait accueillir le milieu de terrain de Santos, Lucas Lima, en janvier 2018.

- Le FC Barcelone pourrait patienter un ou deux ans avant de revenir à la charge pour l'ailier du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé.

- En fin de contrat, le défenseur central Pepe devrait être remplacé par Jesus Vallejo, prêté cette saison à l'Eintracht Francfort, au Real Madrid.

- Le Bayern Munich pourrait proposer 50 millions d'euros à l'Atletico Madrid pour l'ailier Yannick Ferreira Carrasco. + Transferts : les tableaux mercato de Ligue 1 de Maxifoot. A demain 18h pour une nouvelle édition du Journal des Transferts. N'oubliez pas d'ici là de consulter les brèves du jour, complémentaires du JdT !





