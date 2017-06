Transfert : le Bayern fonce sur Carrasco !

Douglas Costa toujours plus proche de la Juventus Turin, le Bayern Munich espère recruter un ailier de grande qualité cet été. Et le nom de la principale cible est déjà tout trouvé : Yannick Ferreira Carrasco !

Carrasco plaît énormément au Bayern.

Cet été, le Bayern Munich a décidé de sortir le chéquier. Après avoir enrôlé Sebastian Rudy, arrivé libre d'Hoffenheim, son partenaire Niklas Süle, recruté pour 20 millions d'euros, Serge Gnabry, acheté pour 8 millions d'euros au Werder Brême puis Corentin Tolisso, délogé de l'Olympique Lyonnais pour 41,5 millions d'euros plus 6 millions d'euros de bonus éventuels, le champion d'Allemagne a toujours faim. Une nouvelle recrue, et non des moindres, pourrait débarquer dans les prochaines semaines.

50 M€ pour Carrasco !

En effet, Yannick Ferreira Carrasco (23 ans) est devenu la cible numéro un de l'ogre bavarois pour renforcer sa ligne d'attaque ! Intéressés par le passé, les Roten sont prêts à tout pour offrir à Carlo Ancelotti, grand fan du joueur, l'opportunité de collaborer ensemble dans le sud de l'Allemagne.

Selon L'Equipe, le Bayern aurait décidé d'abandonner la piste menant à l'attaquant d'Arsenal Alexis Sanchez, jugée trop compliquée, et pourrait mettre toutes ses forces afin d'attirer le Belge. Pour cela, une offre de 50 millions d'euros serait même dans les tuyaux pour le joueur sous contrat jusqu'en juin 2022 !

Le Bayern peut-il faire craquer l'Atletico ?

Interdit de recrutement jusqu'en janvier 2018, le club de la capitale espagnole cédera-t-il aux avances de l'ogre allemand ? Avec une telle proposition, il est permis d'y croire. Rappelons que la formation dirigée par Diego Simeone, qui entretient des relations fraîches avec son protégé, avait déboursé 17,26 millions d'euros pour débaucher le Diable Rouge de Monaco en 2015. Deux années plus tard, le champion d'Espagne 2014 pourrait récupérer près du triple de la somme investie !

Le Bayern, de son côté, ne devrait pas lâcher prise. En effet, le départ annoncé de Douglas Costa vers la Juventus Turin oblige la direction à réaliser un gros coup, d'autant plus que les deux dinosaures Arjen Robben (33 ans) et Franck Ribéry (34 ans), sous contrat jusqu'en juin 2018, n'ont plus leurs jambes de 20 ans. Kingsley Coman encore trop tendre, le champion d'Europe 2013 n'hésitera pas à faire le nécessaire pour Carrasco, qui pourrait devenir un des dignes héritiers du fameux «Robbery» .

