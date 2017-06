Real : une star sacrifiée pour lui faire de la place, ce que Zidane a promis à Mbappé... Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 23/06/2017 à 09h36 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: A fond sur Kylian Mbappé, le Real Madrid a organisé une discussion entre l'attaquant de l'AS Monaco et l'entraîneur merengue Zinedine Zidane. D'après L'Equipe, le technicien lui aurait fait miroiter une place de titulaire à la Maison Blanche en raison du possible départ d'une des 3 stars offensives ! Zinedine Zidane a parlé avec Kylian Mbappé. «Je veux seulement jouer au Real Madrid. A Madrid et rien d'autre.» Lundi, le quotidien Marca prêtait ces mots à Kylian Mbappé. Au sortir d'une seconde partie de saison exceptionnelle avec l'AS Monaco, l'attaquant de 18 ans se retrouve courtisé par tout le gratin européen, mais les Merengue paraissent bien en pointe sur ce dossier ! Ce vendredi, L'Equipe révèle que le champion d'Espagne a sorti le grand jeu et organisé un échange entre la pépite, le président Florentino Pérez, et l'entraîneur Zinedine Zidane en fin de semaine dernière. Pour mener à bien son opération séduction, la Maison Blanche n'a pas hésité à employer des arguments de taille. Le double tenant du titre en Ligue des Champions a ainsi promis au Tricolore qu'il comptait en faire le meilleur joueur du monde ! Bale poussé vers la sortie ? En parallèle, le Real a garanti du temps de jeu au natif de Bondy en cas de signature, sous-entendant que l'une des 3 stars offensives pourrait quitter le club cet été. A priori, l'ailier Gareth Bale, souvent blessé et courtisé par Manchester United, aurait des chances de partir, contrairement à Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, qui bénéficie du soutien présidentiel malgré ses soucis avec le fisc et les rumeurs de départ générées. En dépit de ses réserves initiales, Mbappé se serait montré enthousiaste à l'issue de cet entretien avec son club de coeur, celui qui le convoite depuis ses 14 ans. Alors qu'elle songeait initialement à évoluer d'abord dans un club intermédiaire pour ne pas fragiliser son temps de jeu, la pépite aurait-elle changé d'avis à l'issue de cette discussion ? Possible. Mais le Real va devoir patienter avant de crier victoire. D'abord parce que le prodige n'a toujours pas décidé s'il demandera à quitter le Rocher cet été alors que ses dirigeants souhaitent prolonger son bail qui s'achève en juin 2019. Mbappé a aussi parlé à Wenger Et puis les autres courtisans du Monégasque n'ont pas dit leur dernier mot, à l'image du Paris Saint-Germain, de Manchester City et d'Arsenal. En plus de proposer plus de 100 millions d'euros à l'ASM, le manager des Gunners, Arsène Wenger, a lui aussi discuté avec Mbappé la semaine dernière selon le quotidien sportif ! Côté PSG, le directeur sportif Antero Henrique a rencontré l'entourage du feu follet, tandis que le média Goal évoque une offre XXL de 135 M€ transmise à Monaco. Le feuilleton ne fait peut-être que commencer ! Pensez-vous que le Real sera en mesure de proposer vraiment une place de titulaire à Mbappé ? Dans ces conditions, est-ce que Madrid représenterait une bonne destination pour le Français dès la saison prochaine ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





