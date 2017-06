OM : Bacca veut rester au Milan, Jovetic préfère Séville... La quête du buteur de renom se complique Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 22/06/2017 à 12h58 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: A la recherche d'un attaquant en plus de Valère Germain durant ce mercato, l'Olympique de Marseille a ciblé Carlos Bacca (Milan AC) et Stevan Jovetic (Inter Milan). Mais le premier a annoncé qu'il comptait rester en Lombardie, tandis que le second privilégie un retour au FC Séville… Carlos Bacca se voit rester au Milan AC. En passe de signer Valère Germain en provenance de l'AS Monaco mais confronté au probable départ de Bafétimbi Gomis vers Galatasaray, l'Olympique de Marseille doit encore recruter un avant-centre cet été, le fameux buteur de renom espéré par tout le peuple phocéen. Ces derniers jours, les pistes les plus chaudes menaient à Stevan Jovetic et Carlos Bacca. Mais ces deux dossiers viennent de se compliquer sérieusement au cours des dernières heures en particulier pour le Colombien. Malgré ses difficultés au Milan AC, l'attaquant de 30 ans, auteur de 13 buts en 32 matchs de Serie A la saison passée, entend en effet rester en Lombardie ! C. Bacca – ««je reste à Milan» «Quand le mercato s'ouvre, les pistes sont nombreuses. Je suis tranquille, je suis heureux à Milan. J'en profite, il me reste encore trois ans de contrat», a lancé le Rossonero dans les colonnes du journal El Heraldo. «Je reste à Milan. J'ai trois ans de contrat et je dois revenir à l'entraînement le 5 juillet pour me mettre à disposition du staff technique.» Difficile malgré tout de croire au discours du Sud-Américain, qui a vu un concurrent de poids débarquer cet été avec André Silva, pas recruté pour 36 millions d'euros (hors bonus) pour faire banquette ! Annoncé également sur les tablettes de son ancien club, le FC Séville, Bacca essaie peut-être tout simplement de faire monter les enchères pour négocier un contrat plus avantageux avec ses prétendants. Pas plus tard que mercredi, l'agent du buteur Sergio Barila se montrait en tout cas beaucoup moins catégorique au micro de RMC. «La présence d'un grand monsieur comme Zubizarreta prouve que l'OM a un projet sérieux et ambitieux. (...) C'est une année de Coupe du monde et Carlos veut absolument aller en Russie avec la Colombie. Il doit évoluer dans un club qui lui offre du temps de jeu et l'exposition nécessaire pour briller», glissait le représentant. Difficile de penser que ce sera le cas au Milan... Une chance pour l'OM ? Séville n'aurait pas renoncé à Jovetic Même si les dernières nouvelles ne sont pas franchement réjouissantes, un petit espoir subsiste également pour l'attaquant de l'Inter Milan, Jovetic. D'après RMC, le Monténégrin de 27 ans souhaite rester au FC Séville, où il était prêté en seconde partie de saison (6 buts en 21 matchs de Liga), et il l'a fait savoir à ses dirigeants. Mais le club andalou a déjà annoncé qu'il n'était pas disposé à payer les 13 millions d'euros réclamés par les Nerazzurri, en plus du salaire de l'ancien Citizen (3,5 M€ annuels). En coulisses, même s'il a affirmé avoir jeté l'éponge dans ce dossier, Séville espère tout de même parvenir à un accord, avec notamment quelques concessions du joueur pour s'aligner sur le prix demandé. En revanche, en l'absence de solution pour le récent 4e de Liga, l'OM se fera évidemment un plaisir de s'engouffrer dans la brèche. Dans le cas contraire, il faudra peut-être activer la piste Ivan Santini (Caen), emballé à l'idée de rejoindre la Canebière, ou tenter sa chance pour Javier Hernandez (Bayer Leverkusen). Bien sûr, d'autres opportunités peuvent encore surgir durant l'été… Avez-vous encore de l'espoir concernant ces pistes ? Seriez-vous déçu qu'aucun de ces deux buteurs ne rejoigne l'OM ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





