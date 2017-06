Real : Ronaldo va parler avec Perez en brandissant une offre du PSG

L'attaquant du Real Madrid Cristiano Ronaldo va évoquer son avenir avec son président Florentino Perez après la Coupe des Confédérations. Blessé par son affaire avec le fisc espagnol, le Portugais va mettre la pression sur les Merengue en débarquant à cet entretien avec une offre du Paris Saint-Germain.

Cristiano Ronaldo prêt à utiliser le PSG ?

Le feuilleton Cristiano Ronaldo semble d'ores et déjà écrit d'avance... Accusé d'avoir dissimulé 14,7 millions d'euros au fisc espagnol, le Portugais aurait brandi la menace d'un départ selon les révélations de plusieurs médias. Depuis, Manchester United et surtout le Paris Saint-Germain ont été annoncés comme des prétendants sérieux pour CR7.

Dans le même temps, le président Florentino Perez a pris la parole et a fermement défendu son joueur, qu'il ne compte pas laisser filer. Mercredi, le quotidien AS a révélé que le joueur de 32 ans avait été rassuré par l'intervention de son dirigeant et qu'il n'était plus déterminé à partir avant un entretien programmé après la Coupe des Confédérations. Tiens donc...

Ronaldo va utiliser le Paris Saint-Germain...

Lors de cette discussion, Perez va devoir trouver les bons mots mais surtout le bon montant pour retenir sa star. Histoire de mettre encore un peu plus la pression sur la direction madrilène, Ronaldo va se présenter à cette réunion avec une offre concrète de la part du Paris Saint-Germain d'après les informations du média ibérique Marca.

Bien évidemment, l'intérêt du PSG pour un tel joueur paraît crédible, mais on a tout de même la forte impression que Ronaldo veut surtout utiliser le vice-champion de France - et sa puissance financière - pour obtenir un maximum de la part de Perez. Et puisque le Real veut absolument le conserver, tout cela va se régler en sortant le carnet de chèque.

Une prolongation et son amende payée ?

Malgré un contrat jusqu'en juin 2021, Ronaldo se retrouve forcément en position de force avec la saison 2016-2017 réalisée par le Real, vainqueur notamment de la Liga et de la Ligue des Champions. Touché dans son orgueil avec cette affaire qui écorne son image, le Lusitanien veut pouvoir compter sur le soutien moral mais aussi financier de son équipe. Une probable prolongation de son bail mais aussi une prise en charge d'une éventuelle amende et Ronaldo devrait à nouveau clamer son amour pour le Real.

