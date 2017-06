Nice : Seri d'accord avec la Roma, 3e offre imminente !

Cette fois c'est la bonne ? L'AS Rome s'apprête à formuler une nouvelle offre pour Jean Michaël Seri. Le club de la Louve est disposé à offrir 35 millions d'euros après avoir trouvé un accord avec le milieu de terrain de l'OGC Nice.

Seri s'est entendu avec la Roma

Annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone, Jean-Michaël Seri (25 ans) a vu l'intérêt de ces deux formations se refroidir au fil des jours. L'arrivée d'Antero Henrique chez le premier et d'Ernesto Valverde chez le second ont fait glisser le nom du milieu niçois plus bas sur la short-list des deux clubs. L'AS Rome a su en profiter !

L'avantage pris ces derniers jours par le club de la Louve dans ce dossier se confirme ce lundi. Le Corriere dello Sport annonce que Seri a donné son accord au directeur sportif Monchi pour rejoindre la capitale italienne cet été. Une information confirmée par RMC qui évoque un contrat de cinq ans pour l'international ivoirien dans la Ville éternelle.

La Roma va proposer 35 M€

Si la Roma a convaincu le joueur, elle doit désormais s'entendre avec Nice. Après avoir déjà formulé deux offres de 20 et 25 millions d'euros, les Giallorossi ont prévu de revenir à la charge avec une troisième proposition. Selon RMC, celle-ci s'élève à 35 millions d'euros, bonus compris ! Une très belle offre, mais peut-être encore insuffisante. Le Gym et son président Jean-Pierre Rivère attendent toujours un chèque de 40 millions d'euros pour céder l'Eléphant, arrivé en 2015 sur la Côte d'Azur.

Les Aiglons sont bien conscients qu'il s'agira sans doute de leur plus grosse vente cet été et qu'elle conditionnera la suite d'un mercato déjà bien avancé avec le recrutement d'Adrien Tameze (Valenciennes), Jean-Victor Makengo (Caen) et Pierre Lees-Melou (Dijon), ainsi que la prolongation attendue de Mario Balotelli. En tout cas, les positions entre les deux parties se rapprochent et un accord semble désormais possible.

Que vous inspire le probable départ de Seri vers l'AS Rome ? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans l'espace «Ajouter un commentaire» ...