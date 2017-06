PSG : Oblak toujours inaccessible, Donnarumma très cher aussi... Romain Lantheaume - Actu Transferts, Mise en ligne: le 19/06/2017 à 13h22 Par Taille du texte: Email Imprimer Partager: Taille du texte: Partager: Dans l'impasse au Milan AC, le gardien Gianluigi Donnarumma a été proposé au Paris Saint-Germain, mais le prodige italien se montre trop gourmand. Lui aussi ciblé, Jan Oblak ne se voit pas quitter l'Atletico Madrid. Donnarumma réclamerait 6 millions d'euros annuels. Ce n'est pas le poste prioritaire, mais le Paris Saint-Germain se verrait tout de même bien recruter un gardien cet été, Kevin Trapp et Alphonse Areola n'ayant pas pleinement convaincu. Problème : le marché des portiers de très haut niveau apparaît complètement figé. Enfin ça, c'était avant le coup de théâtre de jeudi dernier dans le dossier Gianluigi Donnarumma. A un an du terme de son contrat et alors que les négociations se trouvaient dans l'impasse, le gardien de 18 ans a fait savoir au Milan AC qu'il ne prolongera pas son bail. L'équilibre du vestiaire menacé ? Bien conscient de l'intérêt du club de la capitale pour son protégé, l'agent du jeune Italien, Mino Raiola, s'est dès lors empressé de proposer ses services au PSG. Mais la pépite se montre très gourmande. D'après le quotidien Le Parisien, Donnarumma réclamerait 6 millions d'euros par an, soit 500 000 € mensuels ! Il s'agit d'un vrai problème puisque de tels émoluments seraient injustifiables aux yeux de jeunes cadres comme Marquinhos et Adrien Rabiot, déclarés intransférables et qui gagneraient alors moins que la recrue… Surtout que Paris entend maintenir un équilibre dans le vestiaire en évitant trop de jalousies. Milan ne compte pas céder facilement Autant dire que ce dossier s'annonce compliqué. D'ailleurs, rien ne dit que Raiola ne se sert pas avant tout du PSG pour mettre la pression sur le Milan. En effet, il n'est pas impossible que le club lombard et son gardien décident de se remettre à la table des négociations pour prolonger, même si les menaces de mort et nombreuses attaques qui ciblent le portier compromettent cette éventualité. Enfin, même en cas de divorce consommé, le récent 6e de Serie A a fait savoir qu'il comptait bloquer son dernier rempart cet été. Bien sûr, il s'agit sans aucun doute d'un discours de façade pour éviter de le brader, car on voit mal le Milan le laisser partir gratuitement dans un an, mais cela annonce des négociations compliquées et un prix élevé. Le Parisien évoque un possible transfert à partir de 40 M€. Pour le PSG, il faudra en tout cas composer avec la concurrence du Real Madrid dans ce dossier. Oblak se voit rester L'autre piste francilienne, qui mène au gardien de l'Atletico Madrid, Jan Oblak (24 ans), semble encore davantage vouée à l'échec. Le média Goal avance certes que le PSG serait prêt à débourser les 100 M€ nécessaires pour activer la clause libératoire du Slovène - montant qui en ferait, et de loin, le portier le plus cher de l'histoire devant Gianluigi Buffon (53 M€) -, mais franchement on a du mal à y croire, surtout que les intentions du joueur sont claires. «En football, on ne sait jamais. Des choses sortent jusqu'au dernier jour de la fermeture du marché des transferts. Mais pour l'instant, tout pointe vers un scénario où je reste à l'Atletico Madrid», a confié l'ancien portier du Benfica Lisbonne à Sportal. «Je suis satisfait à l'Atletico et je pense que je serai ici la saison prochaine.» Puis, on imagine mal Oblak lâcher les Colchoneros alors qu'ils sont sous le coup d'une interdiction de recrutement jusqu'en janvier 2018. Pour Paris, ce sera donc certainement Donnarumma ou rien… Pensez-vous qu'une des pistes mentionnées pourra aboutir ? D'après vous, un renfort au poste de gardien est-il vraiment indispensable pour le PSG ? N'hésitez pas à réagir dans la rubrique «commentaires» ci-dessous…





