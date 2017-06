Transfert : Daniel Alves sur le point de retrouver Guardiola !

Brillant cette saison, Daniel Alves pourrait déjà quitter la Juventus Turin. A un an de la fin de son contrat, le Brésilien aurait décidé de rejoindre Manchester City pour évoluer sous les ordres de son ancien entraîneur au FC Barcelone, Pep Guardiola.

Daniel Alves en partance pour Manchester City ?

Une petite année et puis s'en va ? Auteur d'une très belle saison, Daniel Alves pourrait quitter la Juventus Turin cet été. A un an de la fin de son contrat, le Brésilien aurait des envies d'ailleurs et souhaiterait découvrir un nouveau championnat, la Premier League plus précisément.

Alves plutôt que Walker

En effet, le Mundo Deportivo révélait samedi que le Sud-Américain n'était plus très loin de Manchester City. Une information confirmée par The Guardian ce dimanche. Le média britannique assure qu'Alves a demandé à ses dirigeants qu'il souhaitait quitter le Piémont pour rejoindre son ancien entraîneur au FC Barcelone, Pep Guardiola, désespérément à la recherche d'un latéral droit.

Car depuis les départs successifs de Bacary Sagna, libre, et de Pablo Zabaleta, désormais à West Ham, le Catalan se retrouve sans spécialiste du poste digne de ce nom. Alors que Kyle Walker était la priorité de recrutement, les 45 millions d'euros demandés par Tottenham pour l'international anglais ont refroidi les dirigeants mancuniens, bien plus enclins à payer les 6 millions d'euros réclamés par les décideurs turinois pour Alves.

Higuain a vendu la mèche...

Malgré son âge avancé (34 ans), Alves reste un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Avec ses 6 buts et ses 5 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues, l'Auriverde a été un des principaux artisans du beau parcours de la Vieille Dame en Ligue des Champions, finaliste malheureuse face au Real Madrid (1-4).

Preuve qu'Alves n'est plus très loin de la sortie, son partenaire, Gonzalo Higuain, lui a souhaité bonne chance pour la suite de sa carrière. «C'était un plaisir de jouer avec toi. Je te souhaite le meilleur et j'espère qu'on se reverra. Salut génie» , a confié l'attaquant argentin dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, aussitôt supprimée par le principal intéressé. Une bourde qui confirme un peu plus le transfert imminent de l'ancien Barcelonais vers l'Etihad Stadium. Guardiola peut se frotter les mains !

