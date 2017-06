Transferts : comme prévu, Paris rembarre le Barça pour Verratti !

Ce samedi, la Gazzetta dello Sport affirme que le FC Barcelone a tenté une première prise de contact avec le Paris Saint-Germain au sujet de son milieu de terrain Marco Verratti. Mais comme c'était prévisible, le club francilien a recalé son homologue catalan !

Le PSG n'envisage pas un seul instant de lâcher Verratti !

Marco Verratti n'est pas près d'obtenir gain de cause ! Désireux de quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre le FC Barcelone, le milieu de terrain de 24 ans risque sans surprise de se heurter à un mur.

C'est la tendance confirmée ce samedi par le journal italien la Gazzetta dello Sport qui révèle que les dirigeants catalans ont pris contact par téléphone vendredi avec le directeur sportif du PSG, Antero Henrique, pour manifester leur intérêt concernant «Petit Hibou» .

Henrique dit niet !

Mais, selon la même source, comme prévu, le dirigeant francilien s'est montré très clair en affirmant que le Transalpin n'est pas à vendre. En dépit d'une offre de 100 millions d'euros de la part des Blaugrana, le club de la capitale n'a aucune intention de se séparer d'un cadre sous contrat jusqu'en 2021. Alors qu'il se murmure que le vice-champion d'Espagne tenterait de pousser le natif de Pescara à aller jusqu'au bras de fer, le cas Verratti commence à faire grincer plus d'une dent en interne, notamment à la suite de la publication d'une photo où il s'exhibe avec la Une du quotidien catalan Mundo Deportivo (voir ici).

«Il peut poser avec tout ce qu'il veut, il sera au club le 4 juillet pour la reprise», a prévenu un dirigeant parisien contacté par RMC. «Le président a toujours vendu les joueurs qu'il souhaitait vendre et aujourd'hui ce n'est pas le cas de Marco Verratti.» «Sincèrement, je connais bien le PSG et c'est un club qui achète, mais ne vend pas. (…) Je pense surtout qu'au final Verratti restera à Paris», a confirmé l'agent de son coéquipier Thiago Motta, Alessandro Canovi, au média TMW.

Courbis veut en faire un exemple

A l'image du consultant Rolland Courbis, certaines voix s'élèvent même pour demander des sanctions à l'encontre de l'Italien s'il s'entête. «Un jour, quand tu vas en avoir marre d'un joueur qui fait le mariole et qui fait passer le club pour un club bidon, qui s'en fout que les contrats ne soient pas respectés… Un jour, tu sais ce qu'il va se passer, c'est qu'un de ces clubs riches, dont fait partie le PSG, va s'amuser lui aussi à faire le bras de fer et dire à un joueur : 'Combien tu as de contrat toi ? Trois ans ? Tu vas être le capitaine de la CFA pendant trois ans !», a lancé le Sudiste sur les ondes de RMC. Pour l'heure, le point de non-retour n'a pas (encore ?) été atteint et ce feuilleton pourrait surtout se terminer par une nouvelle revalorisation salariale pour Verratti…

